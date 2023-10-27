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26 октября, 23:41

Борисов рассказал, последуют ли кадровые перестановки после крушения "Луны-25"

Борисов: Кадровые перестановки в Роскосмосе из-за сбоя "Луны-25" не планируются

<p>Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/71560/photos/71747" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Обложка © kremlin.ru

Разработкой автоматической станции "Луна-25" занимался молодой коллектив, который необходимо поддерживать, а не "бить по рукам", заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Именно поэтому крушение модуля не послужит причиной для каких-либо кадровых перестановок, добавил он.

"Их сейчас, наоборот, надо поддержать, вселить уверенность. У них вырастут крылья, и они ещё многое сделают. Поэтому никаких организационных выводов", — пояснил директор госкорпорации журналистам.

Борисов напомнил, что вся история освоения Луны почти полностью состоит из неудач. Однако в каждом промахе нужно разбираться, а не искать виноватых. В противном случае специалисты могут попросту разбежаться, считает глава "Роскосмоса".

"Останавливать коллектив на этой неудаче было бы верхом неправильного. Будем продолжать", — резюмировал он.

Путин призвал наладить серийный выпуск космических аппаратов

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Тему крушения "Луны-25" в четверг затронул и президент России Владимир Путин, который встретился с молодыми учёными в Королёве. Глава государства признался, что новость об аварии автоматической станции сильно расстроила его.

Илья Пушкарев
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