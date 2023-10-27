Борисов рассказал, последуют ли кадровые перестановки после крушения "Луны-25"

Разработкой автоматической станции "Луна-25" занимался молодой коллектив, который необходимо поддерживать, а не "бить по рукам", заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов. Именно поэтому крушение модуля не послужит причиной для каких-либо кадровых перестановок, добавил он.

"Их сейчас, наоборот, надо поддержать, вселить уверенность. У них вырастут крылья, и они ещё многое сделают. Поэтому никаких организационных выводов", — пояснил директор госкорпорации журналистам.

Борисов напомнил, что вся история освоения Луны почти полностью состоит из неудач. Однако в каждом промахе нужно разбираться, а не искать виноватых. В противном случае специалисты могут попросту разбежаться, считает глава "Роскосмоса".