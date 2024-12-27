Илон Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни
Илон Маск: Земля будет непригодной для жизни через 500 миллионов лет
Новатор и предприниматель Илон Маск сообщил, когда Земля станет непригодной для жизни из-за расширения Солнца. По его словам, оно взорвётся только через пять миллиардов лет, однако непригодной планета станет раньше — через 500 миллионов лет.
«Расширение нашего Солнца может сделать Землю непригодной для жизни через 10% этого времени», — написал Маск в соцсети X.
Он также добавил, что в таком случае лучшим шансом человечества на выживание станет Марс.
Ранее миллиардер раскрыл год, когда искусственный интеллект (ИИ) станет умнее всех людей на планете. По его мнению, это случится уже к 2030 году. Вероятность того, что ИИ превзойдёт интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет ~100%, уверен Маск.
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