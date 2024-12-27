Илон Маск рассказал, когда Земля станет непригодной для жизни

Новатор и предприниматель Илон Маск сообщил, когда Земля станет непригодной для жизни из-за расширения Солнца. По его словам, оно взорвётся только через пять миллиардов лет, однако непригодной планета станет раньше — через 500 миллионов лет.

«Расширение нашего Солнца может сделать Землю непригодной для жизни через 10% этого времени», — написал Маск в соцсети X.

Он также добавил, что в таком случае лучшим шансом человечества на выживание станет Марс.