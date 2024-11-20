SpaceX произвела шестой успешный пуск корабля Starship на глазах у Трампа

Тяжёлая многоразовая ракета Super Heavy с космическим кораблём Starship от компании Илона Маска SpaceX успешно справилась с шестым по счёту испытательным полётом. Пуск состоялся 19 ноября на космодроме Бока-Чика в Техасе. После непродолжительного пребывания в воздухе носитель совершил приводнение в Мексиканском заливе.

Пуск и приводнение Starship. Видео © X / SpaceX

В числе зрителей испытаний оказался и избранный президент США Дональд Трамп. Компанию ему составил сам Илон Маск, который перед пуском провёл для политика краткий экскурс по особенностям Starship. На голове американского лидера красовалась фирменная красная кепка с надписью «Make America Great Again».

Дональд Трамп на космодроме в Бока-Чика. Видео © X / DogeDesigner