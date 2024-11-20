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19 ноября, 23:08

SpaceX произвела шестой успешный пуск корабля Starship на глазах у Трампа

Тяжёлая многоразовая ракета Super Heavy с космическим кораблём Starship от компании Илона Маска SpaceX успешно справилась с шестым по счёту испытательным полётом. Пуск состоялся 19 ноября на космодроме Бока-Чика в Техасе. После непродолжительного пребывания в воздухе носитель совершил приводнение в Мексиканском заливе.

Пуск и приводнение Starship. Видео © X / SpaceX

В числе зрителей испытаний оказался и избранный президент США Дональд Трамп. Компанию ему составил сам Илон Маск, который перед пуском провёл для политика краткий экскурс по особенностям Starship. На голове американского лидера красовалась фирменная красная кепка с надписью «Make America Great Again».

Дональд Трамп на космодроме в Бока-Чика. Видео © X / DogeDesigner

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Напомним, что прошлые испытания Starship прошли в середине октября и тоже завершились удачно. Отличительной особенностью предыдущего полёта стало использование 140-метровой башни «Мехазилла», которая поймала первую ступень носителя.

Обложка ©

X / SpaceX

Илья Пушкарев
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