Ловушка для Starship. Почему все радуются механической руке Мехазилла и как она изменит запуски Life.ru разбирался, как гигантская башня в Техасе смогла с первой же попытки поймать сверхтяжёлую ракету и для чего она так понадобилась SpaceX. 14 октября, 21:29 Механическая рука поймала ракету Starship. Обложка © ТАСС / АР / Eric Gay

В недавно вышедшей книге об Илоне Маске упоминается, что одно из первых слов, которые выучил его подрастающий сынишка Экс, было chopsticks — «палочки для еды». Имеются в виду те палочки, которыми едят в Японии и других азиатских странах. И малыш запомнил это слово, потому что отец-ракетостроитель часто берёт мальчика с собой на совещания в SpaceX, а там постоянно говорят о башне обслуживания, которая работает именно как chopsticks: она аккуратно, но крепко захватывает ракетную ступень своими железными руками — точно так же, как японец захватывает палочками что угодно, лежащее на тарелке. В этом и есть смысл «Мехазиллы». Маск её так прозвал за гигантские размеры (в честь знаменитого Годзиллы из старого японского фильма). Высота башни — около 140 метров.

Компания SpaceX возводила её на космодроме Starbase в Техасе несколько лет, притом вопреки ругательствам со стороны Федерального авиационного управления США, которое было этим сооружением крайне недовольно. И вот наконец настал долгожданный момент: огромные «палочки» успешно приняли и удержали приземляющуюся 122-метровую сверхтяжёлую ракету Super Heavy, которая, по замыслу Маска, однажды отправит к Марсу корабль Starship с экипажем астронавтов.

Приземление ракеты Super Heavy на башню обслуживания «Мехазилла» 13 октября 2024 года. Видео © Youtube / NASA Spaceflight

Это был уже пятый по счёту испытательный полёт. Вторая ступень, то есть сам Starship, благополучно отлетала запланированную программу и погрузилась в океан. Но особенно важным было как раз опробовать в деле «Мехазиллу». Это была первая попытка, а сделать подобное с первой же попытки в космонавтике практически никогда не надеются. Вернее, конечно, надеются, но мысленно готовятся ко всему. В данном случае всё получилось.

Но для чего же такая конструкция, когда Маск уже наладил возвращение своих ракет Falcon на платформу? Здесь дело, пожалуй, прежде всего в том, что, когда ракета возвращается на платформу, её надо везти назад на космодром. Если платформа ждёт посреди океана, то, соответственно, нужны спецсуда, вертолёты, то есть это очень дорогостоящее мероприятие. И забирать откуда-то и перевозить такое тяжеловесное нечто, как Super Heavy, мягко говоря, совершенно не хочется.

Кроме того, хотя «Фальконы» уже давно встают на платформу ровно и без проблем, всё равно каждый раз сохраняется волнение насчёт того, что равновесие нарушится и ступень эпично упадёт и взорвётся. Меж тем «железные руки» удерживают самую большую и тяжёлую ракету в истории во время её приземления.

Ракета Super Heavy на башне обслуживания Mechazilla на космодроме Starbase в американском штате Техас. Фото © Wikipedia / Steve Jurvetson

И, наконец, ещё один стратегически важный плюс: эта «Мехазилла» не просто принимает ракету в свои объятия – именно с неё ракета и стартует в космос. И когда после полёта ракета встаёт на космодром в «руки» башни обслуживания, то остаётся только провести её «техосмотр», заново заправить и водрузить на неё следующий Starship.

Маск неоднократно говорил, что для межпланетных путешествий, для освоения Марса и продвижения человечества в космос он считает необходимым создать не просто многоразовую, а «быстро многоразовую» ракету: rapidly reusable rocket. Чтобы Starship мог полететь к Марсу, его нужно будет сначала отправить на околоземную орбиту, а вдогонку ему отправить ещё несколько таких же кораблей, нагруженных топливом. Понадобится дозаправка в космосе, чтобы горючего хватило на долгие месяцы полёта к Красной планете. И, конечно, было бы прекрасно отправлять все эти корабли не каждый раз на новом сверхтяже, а на одном и том же, который можно возвращать на башню и сразу готовить к новому пуску.

А чтобы всё это не выглядело слишком далёкой и туманной перспективой, предприимчивый Маск намерен использовать всю эту систему Starship для запусков своих многочисленных спутниковых созвездий Starlink и вдобавок предлагает её как идеальный в смысле скорости способ межконтинентальных передвижений.

Авторы Адель Романенкова