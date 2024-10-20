«Комедийная сценка»: Маск раскрыл, как власти США спрашивали его про акул и китов

Американские власти обратились к компании SpaceX с просьбой предоставить исследование о вероятности падения космического корабля Starship на акулу в океане для выдачи разрешения на его полёт. Об этом на митинге избирателей в Пенсильвании в поддержку кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа рассказал бизнесмен Илон Маск.

«Я тогда сказал, что океан большой, там много акул, конечно, нельзя назвать это невозможным, но вероятность этого крайне мала», — сказал Маск.