«Комедийная сценка»: Маск раскрыл, как власти США спрашивали его про акул и китов
Маск: Власти США просили изучить возможность падения корабля Starship на акулу
Американские власти обратились к компании SpaceX с просьбой предоставить исследование о вероятности падения космического корабля Starship на акулу в океане для выдачи разрешения на его полёт. Об этом на митинге избирателей в Пенсильвании в поддержку кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа рассказал бизнесмен Илон Маск.
«Я тогда сказал, что океан большой, там много акул, конечно, нельзя назвать это невозможным, но вероятность этого крайне мала», — сказал Маск.
Кроме того, власти США также интересовались возможным ущербом для китов в случае взрыва Starship в море. Бизнесмен выразил мнение, что бюрократические процедуры мешают человечеству осуществить полёт на Марс и сравнил запросы американской администрации с «комедийной сценкой».
Ранее стало известно, что Илон Маск пожертвовал политической кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа 75 миллионов долларов за три месяца. Бизнесмен неоднократно предрекал США трагедии в случае победы оппонентки республиканца Камалы Харрис на выборах. Он уверен, лидерство демократки уничтожит конституцию страны, приведёт к массовому голоду, а также спровоцирует в стране волну репрессий.
X / Starship Gazer