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17 октября, 23:23

Слишком дорого: Маск не поедет на ужин к главе крупнейшего нефтяного фонда Норвегии

Илон Маск отказался от встречи с главой норвежского нефтяного фонда в Осло

Американский предприниматель Илон Маск отказался от приглашения на деловой ужин с главой норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николаем Тангеном, сообщает норвежская газета E24. По данным издания, он посчитал поездку в Осло слишком сложной и дорогой.

В переписке с Тангеном, оказавшейся в распоряжении журналистов, Маск первоначально согласился участвовать в ужине, комментируя предложение фразой: «звучит здорово». Однако позже предприниматель изменил свои планы, сославшись на неудобства поездки.

«Он (Маск. — Прим. Life.ru) сообщил, что для него будет сложно и дорого участвовать», — сообщила изданию директор по коммуникациям нефтяного фонда Марте Скор.

На встрече, запланированной на 28 апреля 2025 года, ожидается присутствие руководителей таких компаний, как Ferrari, Nestle, Novo Nordisk и Adidas.

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Ранее Илон Маск перевёл $75 миллионов за квартал в поддержку кампании Трампа. Судя по отчёту Федеральной избирательной комиссии США, предприниматель отправил эти деньги на счёт политической организации PAC America, поддерживающей кандидатуру республиканца.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Анатолий Цейко
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