Слишком дорого: Маск не поедет на ужин к главе крупнейшего нефтяного фонда Норвегии

Американский предприниматель Илон Маск отказался от приглашения на деловой ужин с главой норвежского нефтяного фонда Norges Bank Investment Management Николаем Тангеном, сообщает норвежская газета E24. По данным издания, он посчитал поездку в Осло слишком сложной и дорогой.

В переписке с Тангеном, оказавшейся в распоряжении журналистов, Маск первоначально согласился участвовать в ужине, комментируя предложение фразой: «звучит здорово». Однако позже предприниматель изменил свои планы, сославшись на неудобства поездки.

«Он (Маск. — Прим. Life.ru) сообщил, что для него будет сложно и дорого участвовать», — сообщила изданию директор по коммуникациям нефтяного фонда Марте Скор.

На встрече, запланированной на 28 апреля 2025 года, ожидается присутствие руководителей таких компаний, как Ferrari, Nestle, Novo Nordisk и Adidas.