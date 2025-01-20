Из-за атаки дронов ВСУ на Казань, самолёт из Ташкента сел в Самаре

Самолёт компании Red Wings, который направлялся из Ташкента в Казань, совершил посадку на запасном аэродроме в Самаре из-за ограничительных мер в аэропорту пункта прибытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

«В целях обеспечения безопасности полётов и по причине закрытия воздушного пространства в зоне аэропорта Казань рейс WZ1512 Ташкент — Казань совершил посадку на запасном аэродроме в Самаре. Посадка прошла благополучно, самолёт приземлился в Самаре в 07:43 по местному времени», — говорится в сообщении.