Из-за атаки дронов ВСУ на Казань, самолёт из Ташкента сел в Самаре
Самолёт Red Wings, летевший из Ташкента в Казань, благополучно сел в Самаре
Самолёт компании Red Wings, который направлялся из Ташкента в Казань, совершил посадку на запасном аэродроме в Самаре из-за ограничительных мер в аэропорту пункта прибытия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
«В целях обеспечения безопасности полётов и по причине закрытия воздушного пространства в зоне аэропорта Казань рейс WZ1512 Ташкент — Казань совершил посадку на запасном аэродроме в Самаре. Посадка прошла благополучно, самолёт приземлился в Самаре в 07:43 по местному времени», — говорится в сообщении.
Ранее в телеграм-канале SHOT сообщалось, что борт авиакомпании на протяжении 40 минут пребывал в зоне ожидания посадки.
Тем временем, от трёх до четырёх мощных взрывов прогремели в небе над Казанью. По предварительным данным, силы ПВО отражают атаку украинских дронов на столицу Татарстана. Перед этим противовоздушная система обороны активно работала над Рязанью. На данный момент известно об одном сбитом БПЛА в Татарстане.
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