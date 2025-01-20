Серия взрывов нарушила ночной покой жителей Рязани
SHOT: Серия взрывов прогремела на окраине Рязани из-за работы ПВО
Несколько взрывов прогремели над Рязанью в ночь на 20 января, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей. По предварительным данным, причиной громких звуков и вспышек стала работа ПВО по украинским БПЛА.
Первые взрывы раздались над окраиной столицы региона около 02:00 с периодичностью 10-15 минут, утверждают очевидцы. Их слышали и жители близлежащих сёл Мушковатово и Секиотово. Официальной информации о произошедшем не поступало.
Ранее этой же ночью 11 беспилотников ВСУ удалось сбить в небе над Брянской областью. Ещё два дрона противника были подавлены под Калугой.
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