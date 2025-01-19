Пассажирский самолёт готовится экстренно сесть в Шереметьево
SHOT: Самолёт Sukhoi Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево
Самолёт Sukhoi Superjet готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает SHOT.
Лайнер, летящий рейсом Москва — Саранск, прямо сейчас возвращается в аэропорт Шереметьево. Предварительно, всё из-за неисправности шасси. В данный момент на борту находятся 66 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте уже дежурят сотрудники МЧС.
Ранее сообщалось, что отказ двигателя случился у самолёта авиакомпании Uzbekistan Airways, который летел из Бухары в Москву. Инцидент произошёл 15 января при заходе на посадку во Внуково.
ТАСС / Марина Лысцева