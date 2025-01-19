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19 января, 17:52

Пассажирский самолёт готовится экстренно сесть в Шереметьево

SHOT: Самолёт Sukhoi Superjet готовится к экстренной посадке в Шереметьево

Самолёт Sukhoi Superjet готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает SHOT.

Лайнер, летящий рейсом Москва — Саранск, прямо сейчас возвращается в аэропорт Шереметьево. Предварительно, всё из-за неисправности шасси. В данный момент на борту находятся 66 пассажиров и шесть членов экипажа. На месте уже дежурят сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что отказ двигателя случился у самолёта авиакомпании Uzbekistan Airways, который летел из Бухары в Москву. Инцидент произошёл 15 января при заходе на посадку во Внуково.

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ТАСС / Марина Лысцева

Наталья Демьянова
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