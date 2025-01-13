Рейс из Нью-Йорка экстренно посадили в Казани из-за алкошоу буйного пассажира
SHOT: Летевший из Нью-Йорка борт Uzbekistan Airways сел в Казани из-за дебошира
Рейс «Узбекистанских авиалиний» из Нью-Йорка в Ташкент экстренно сел в Казани из-за пьяного дебошира на борту. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 26-летний Сухроб У. во время перелёта начал распивать спиртное и буянить, это не понравилось другим пассажирам — они сделали ему замечание, но униматься дебошир не спешил. Его связали, а лайнер Boeing 787 вынужденно приземлился в Казани сегодня в 6:10, временно прервав почти 13-часовой перелёт.
Мужчину сняли с рейса, доставили в отделение полиции, где на него составили протокол. Борт через несколько часов благополучно приземлился в Ташкенте.
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