Рейс из Нью-Йорка экстренно посадили в Казани из-за алкошоу буйного пассажира

Рейс «Узбекистанских авиалиний» из Нью-Йорка в Ташкент экстренно сел в Казани из-за пьяного дебошира на борту. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 26-летний Сухроб У. во время перелёта начал распивать спиртное и буянить, это не понравилось другим пассажирам — они сделали ему замечание, но униматься дебошир не спешил. Его связали, а лайнер Boeing 787 вынужденно приземлился в Казани сегодня в 6:10, временно прервав почти 13-часовой перелёт.