У летевшего из Бухары самолёта отказал двигатель при посадке в Москве
Борт Uzbekistan Airways из Бухары сел во Внуково с отказавшим двигателем
Отказ двигателя случился у самолёта Uzbekistan Airways, который летел из Бухары в Москву. Инцидент произошёл 15 января при заходе на посадку во Внуково, сообщает пресс-служба авиакомпании. В результате рейс HY9607 со 132 пассажирами успешно приземлился.
«Техническими службами Uzbekistan Airways проводятся все восстановительные работы», — добавили в авиаперевозчике.
В компании уточнили, что обратный рейс выполнит резервный самолёт, пишет РИА «Новости». Также перевозчик извинился перед пассажирами за неудобства и задержки рейсов
Ранее сообщалось про ещё одно происшествие с самолётом «Узбекских авиалиний». Рейс из Нью-Йорка экстренно посадили в Казани из-за алкошоу буйного пассажира. Мужчину сняли с рейса, доставили в отделение полиции, где на него составили протокол. Борт через несколько часов благополучно приземлился в Ташкенте.
ТАСС / picture alliance / Markus Mainka