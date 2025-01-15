У летевшего из Бухары самолёта отказал двигатель при посадке в Москве

Отказ двигателя случился у самолёта Uzbekistan Airways, который летел из Бухары в Москву. Инцидент произошёл 15 января при заходе на посадку во Внуково, сообщает пресс-служба авиакомпании. В результате рейс HY9607 со 132 пассажирами успешно приземлился.

«Техническими службами Uzbekistan Airways проводятся все восстановительные работы», — добавили в авиаперевозчике.

В компании уточнили, что обратный рейс выполнит резервный самолёт, пишет РИА «Новости». Также перевозчик извинился перед пассажирами за неудобства и задержки рейсов