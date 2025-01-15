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15 января, 14:24

У летевшего из Бухары самолёта отказал двигатель при посадке в Москве

Борт Uzbekistan Airways из Бухары сел во Внуково с отказавшим двигателем

Отказ двигателя случился у самолёта Uzbekistan Airways, который летел из Бухары в Москву. Инцидент произошёл 15 января при заходе на посадку во Внуково, сообщает пресс-служба авиакомпании. В результате рейс HY9607 со 132 пассажирами успешно приземлился.

«Техническими службами Uzbekistan Airways проводятся все восстановительные работы», — добавили в авиаперевозчике.

В компании уточнили, что обратный рейс выполнит резервный самолёт, пишет РИА «Новости». Также перевозчик извинился перед пассажирами за неудобства и задержки рейсов

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Ранее сообщалось про ещё одно происшествие с самолётом «Узбекских авиалиний». Рейс из Нью-Йорка экстренно посадили в Казани из-за алкошоу буйного пассажира. Мужчину сняли с рейса, доставили в отделение полиции, где на него составили протокол. Борт через несколько часов благополучно приземлился в Ташкенте.

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ТАСС / picture alliance / Markus Mainka

Никита Никонов
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