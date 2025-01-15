Рой дронов-невидимок массово развернул самолёты над аэропортом Риги
В Латвии сообщили о нескольких дронах, парализовавших работу аэропорта Риги
В Риге аэропорт приостанавливал работу из-за появления в небе неизвестных беспилотников, сотрудники службы безопасности смогли засечь объекты визуально, тогда как специальное оборудование пропустило угрозу. Об этом рассказали в Агентстве гражданской авиации Латвии.
«Их не засекло наше оборудование, что может свидетельствовать о намеренном вмешательстве в операционную систему», — уточняется в заявлении.
Точное количество дронов не называется. Аэропорт закрывался трижды из-за опасности, возникшей для полётов самолётов. За это время три лайнера, следовавшие из Софии, Кутаиси и Хельсинки в Ригу, были перенаправлены на запасные аэродромы. В Латвии сообщили, что занимаются расследованием инцидента и устанавливают виновных в предполагаемой атаке БПЛА.
Ранее сообщалось, что стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk был замечен над Эстонией в непосредственной близости от российской границы. Дрон с позывным FORTE12 совершал круги от посёлка Канепи до города Кивиыли, находясь на расстоянии около 50 километров от Псковской и Ленинградской областей.
freepik / rawpixel.com