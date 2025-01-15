Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 января, 09:11

Рой дронов-невидимок массово развернул самолёты над аэропортом Риги

В Латвии сообщили о нескольких дронах, парализовавших работу аэропорта Риги

В Риге аэропорт приостанавливал работу из-за появления в небе неизвестных беспилотников, сотрудники службы безопасности смогли засечь объекты визуально, тогда как специальное оборудование пропустило угрозу. Об этом рассказали в Агентстве гражданской авиации Латвии.

«Их не засекло наше оборудование, что может свидетельствовать о намеренном вмешательстве в операционную систему», — уточняется в заявлении.

Точное количество дронов не называется. Аэропорт закрывался трижды из-за опасности, возникшей для полётов самолётов. За это время три лайнера, следовавшие из Софии, Кутаиси и Хельсинки в Ригу, были перенаправлены на запасные аэродромы. В Латвии сообщили, что занимаются расследованием инцидента и устанавливают виновных в предполагаемой атаке БПЛА.

Аэропорт в Японии отменил и задержал 240 рейсов из-за ножниц
Аэропорт в Японии отменил и задержал 240 рейсов из-за ножниц

Ранее сообщалось, что стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk был замечен над Эстонией в непосредственной близости от российской границы. Дрон с позывным FORTE12 совершал круги от посёлка Канепи до города Кивиыли, находясь на расстоянии около 50 километров от Псковской и Ленинградской областей.

Обложка ©

freepik / rawpixel.com

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Латвия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar