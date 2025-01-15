Рой дронов-невидимок массово развернул самолёты над аэропортом Риги

В Риге аэропорт приостанавливал работу из-за появления в небе неизвестных беспилотников, сотрудники службы безопасности смогли засечь объекты визуально, тогда как специальное оборудование пропустило угрозу. Об этом рассказали в Агентстве гражданской авиации Латвии.

«Их не засекло наше оборудование, что может свидетельствовать о намеренном вмешательстве в операционную систему», — уточняется в заявлении.

Точное количество дронов не называется. Аэропорт закрывался трижды из-за опасности, возникшей для полётов самолётов. За это время три лайнера, следовавшие из Софии, Кутаиси и Хельсинки в Ригу, были перенаправлены на запасные аэродромы. В Латвии сообщили, что занимаются расследованием инцидента и устанавливают виновных в предполагаемой атаке БПЛА.