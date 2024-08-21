Аэропорт в Японии отменил и задержал 240 рейсов из-за ножниц
СNN: В Японии закрыли аэропорт Титосэ из-за пропажи ножниц в магазине
В Новом аэропорту Титосэ на острове Хоккайдо в Японии задержали 200 рейсов и отменили около 40 из‑за пропажи ножниц. Об этом сообщает телеканал CNN.
По данным телеканала, необычный инцидент случился 17 августа. Ножницы пропали из магазина в зоне ожидания вылета внутреннего рейса. После этого появились опасения, что опасным товаром могли завладеть террористы.
Служба безопасности аэропорта сразу организовала проверку, из-за чего сотни рейсов были задержаны. Пассажиры повторно проходили проверки, поэтому в зоне вылета образовывались огромные очереди. По словам представителей администрации, инцидент случился "из-за отсутствия надлежащих систем использования, хранения и управления пользователями магазина".
По сведениям национальной газеты Nikkan Sports, через пару суток ножницы нашлись. Они лежали в том же магазине, откуда исчезли. Отмена рейса в японском аэропорту плохо сказалась на рок-группе 9mm Parabellum Bullet. Музыканты пропустили своё выступление на музыкальном фестивале Rising Sun на Хоккайдо.
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