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21 августа, 08:31

Аэропорт в Японии отменил и задержал 240 рейсов из-за ножниц

СNN: В Японии закрыли аэропорт Титосэ из-за пропажи ножниц в магазине

В Новом аэропорту Титосэ на острове Хоккайдо в Японии задержали 200 рейсов и отменили около 40 из‑за пропажи ножниц. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, необычный инцидент случился 17 августа. Ножницы пропали из магазина в зоне ожидания вылета внутреннего рейса. После этого появились опасения, что опасным товаром могли завладеть террористы.

Служба безопасности аэропорта сразу организовала проверку, из-за чего сотни рейсов были задержаны. Пассажиры повторно проходили проверки, поэтому в зоне вылета образовывались огромные очереди. По словам представителей администрации, инцидент случился "из-за отсутствия надлежащих систем использования, хранения и управления пользователями магазина".

По сведениям национальной газеты Nikkan Sports, через пару суток ножницы нашлись. Они лежали в том же магазине, откуда исчезли. Отмена рейса в японском аэропорту плохо сказалась на рок-группе 9mm Parabellum Bullet. Музыканты пропустили своё выступление на музыкальном фестивале Rising Sun на Хоккайдо.

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А ранее Life.ru писал, что в екатеринбургском аэропорту Кольцово хлопок на эскалаторе вызвал панику и давку. Некоторые путешественники стали кричать, что якобы началась стрельба. Один из очевидцев рассказал, что давка началась на эскалаторе, который не справился с большим потоком людей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Milkovasa

Дарья Нарыкова
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