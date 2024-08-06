Звуки "выстрелов", паника и крики: Очевидцы рассказали, что произошло в аэропорту Кольцово

Панику и давку в екатеринбургском аэропорту Кольцово спровоцировал хлопок на эскалаторе, после которого кто-то из пассажиров стал кричать, что якобы началась стрельба. Об этом рассказала местная жительница Елена, которая вместе с супругом в момент инцидента находилась на территории воздушной гавани.

По словам женщины, она стояла у выхода из аэропорта и ждала мужа, который в это время пошёл забирать машину со стоянки. Через некоторое время с разных сторон начали выбегать люди. Одна девушка закричала, что в здании якобы началась стрельба. Позже Елена узнала от выбегавших, что паника случилась во время спуска с эскалатора.

"Я спросила у семьи, которая стояла рядом, слышали ли они стрельбу или что это было? Они сказали, что был какой-то хлопок на эскалаторе, кто-то повалился, и потом уже кто-то крикнул, что стреляют. Про бомбу слова вообще нигде не слышала", — поделилась женщина в беседе с "Газетой.ru".

Она отметила, что, несмотря на случившееся, аэропорт работал в штатном режиме. В частности, в зоне регистрации внутренних рейсов никакой паники и давки не было — пассажиры ходили как ни в чём не бывало.

Ещё один местный житель, чьи жена и дети вернулись в Екатеринбург из Антальи, рассказал, что давка началась на эскалаторе, который не справился с большим потоком людей. В какой-то момент на ступени упали женщина с ребёнком, а люди начали бить по стенам и просили остановить подъёмник. Как предполагает мужчина, звуки ударов могли принять за выстрелы. После этого кто-кто закричал о стрельбе и началась давка. При этом сотрудники аэропорта закрыли двери и принялись останавливать пассажиров. Мужчина подчеркнул, что из-за этого людям пришлось целый час стоять в очереди в состоянии неопределённости.

"У детей от духоты началась истерика и рвота. У взрослых приступ паники и клаустрофобия. <…> Ребёнку одному сильно руку в эскалаторе ободрало", — приводит 360.ru его слова.