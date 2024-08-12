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11 августа, 21:30

Летевший из Варшавы в Нью-Йорк борт вернулся в аэропорт из-за сообщения о бомбе

Вылетевший из Варшавы в международный аэропорт Ньюарк Либерти, расположенный в 24 километрах от Нью-Йорка, самолёт польской авиакомпании LOT вернулся в аэропорт вылета из-за ложных сообщений о бомбе. Как сообщила пресс-служба авиаперевозчика и полиция Варшавы агентству PAP, в результате случившегося были задержаны восемь человек.

"После получения сигнала о потенциальной угрозе на борту самолёта, выполнявшего рейс LO11 из Варшавы в Ньюарк в США, капитан в соответствии с процедурой принял решение о возвращении в Варшаву", — заявили в авиакомпании.

После инцидента рейс был отменён, а всех пассажиров эвакуировали по возвращению. Стражи правопорядка задержали восемь человек в возрасте от 23 до 60 лет, которым вменяют "ложное предупреждение о наличии бомбы на борту".

Пассажирка самолёта Москва – Ереван заявила о бомбе в своём рюкзаке
Пассажирка самолёта Москва – Ереван заявила о бомбе в своём рюкзаке

Ранее Life.ru писал, что в петербургском Пулково мужчина громко назвал симпатичную девочку "бомбой" во время посадки в самолёт до Калининграда. В результате служба безопасности посчитала, что речь идёт о настоящей взрывчатке.

Обложка ©

Pixabay / ThePixelman

Алексей Соловьёв
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