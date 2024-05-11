Мужчина назвал девочку "бомбой" и устроил переполох в аэропорту Пулково В Петербурге вылет самолёта отложили из-за комплимента девочке про "бомбу" 11 мая, 16:27 Девочка и её мама оказались причиной задержки вылета самолёта в Петербурге. Обложка © freepik / prostooleh

В Санкт-Петербурге мужчина громко назвал симпатичную девочку "бомбой" во время посадки в самолёт до Калининграда, из-за чего служба безопасности посчитала, что речь идёт о настоящей взрывчатке. В итоге вылет был отложен, пишет Mash.

Всё произошло в аэропорту Пулково, когда пассажиры поднимались на борт самолёта. 53-летний мужчина пропустил вперёд маму с трёхлетней дочкой, с улыбкой заметив, что малышка просто "бомба" и рюкзак у неё классный. Его слова услышали охранники и экипаж, поэтому женщину с ребёнком попросили пройти повторный досмотр.

В детском рюкзаке оказались лишь куклы и сладости. Нарушителю спокойствия пришлось долго объяснять, что он имел в виду под "бомбой". По его словам, девочка показалась ему весёлой и он решил порадовать её комплиментом, а находившиеся рядом люди якобы не так истолковали его слова. Мужчину привлекли к административной ответственности, и самолёт улетел в Калининград без него.

Ранее сообщалось, что пассажирка рейса Екатеринбург – Тбилиси потеряла сознание в самолёте после задержки вылета из аэропорта Кольцово на пять часов. Прибывшие на место медики пытались реанимировать женщину: на протяжении нескольких минут они делали ей массаж сердца, но, к сожалению, спасти её не удалось.

Авторы Татьяна Миссуми