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9 мая, 21:48

Пассажирка умерла в самолёте после задержки рейса в Екатеринбурге на пять часов

SHOT: В самолёте рейса Екатеринбург — Тбилиси скончалась пассажирка

Пассажирка рейса Екатеринбург — Тбилиси умерла в самолёте после задержки вылета из екатеринбургского аэропорта Кольцово на пять часов. Детали истории узнал телеграм-канал SHOT.

Женщину пытались реанимировать, но безуспешно: она скончалась прямо в самолёте. Видео © Telegram / SHOT

По информации канала, рейс авиакомпании Red Wings WZ-1103 из аэропорта Кольцово в Тбилиси должен был вылететь в 17:00, однако посадка началась лишь в 22:00. Одной из пассажирок была женщина в инвалидном кресле, которой внезапно стало плохо с сердцем.

Прибывшие на место медики пытались реанимировать женщину: на протяжении нескольких минут они делали ей массаж сердца, но к сожалению, спасти её не удалось — она скончалась прямо на борту самолёта. В результате рейс вылетел в Грузию лишь к полуночи.

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Аналогичная ситуация ранее произошла в Таиланде: мужчина из Красноярска впал в кому в самолёте "Аэрофлота", который готовился к вылету из Бангкока. Из-за неисправности рейс задержался на сутки, а пассажиры четыре часа просидели на борту воздушного судна, в салон которого не подавался кислород. Спустя сутки он скончался.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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