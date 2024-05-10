Пассажирка умерла в самолёте после задержки рейса в Екатеринбурге на пять часов

Пассажирка рейса Екатеринбург — Тбилиси умерла в самолёте после задержки вылета из екатеринбургского аэропорта Кольцово на пять часов. Детали истории узнал телеграм-канал SHOT.

Женщину пытались реанимировать, но безуспешно: она скончалась прямо в самолёте. Видео © Telegram / SHOT

По информации канала, рейс авиакомпании Red Wings WZ-1103 из аэропорта Кольцово в Тбилиси должен был вылететь в 17:00, однако посадка началась лишь в 22:00. Одной из пассажирок была женщина в инвалидном кресле, которой внезапно стало плохо с сердцем.

Прибывшие на место медики пытались реанимировать женщину: на протяжении нескольких минут они делали ей массаж сердца, но к сожалению, спасти её не удалось — она скончалась прямо на борту самолёта. В результате рейс вылетел в Грузию лишь к полуночи.