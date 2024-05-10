19-летнего россиянина не пустили на самолёт из Стамбула в Ригу без объяснения причин
AirBaltic не пустила на борт россиянина, летевшего к отцу в Ригу из Стамбула
Сотрудник airBaltic не пустил россиянина на борт без объяснения причин. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Латвийская авиакомпания airBaltic отказалась пропускать на борт россиянина, летевшего к отцу в Ригу из Стамбула. Пассажира продержали у гейта около часа и пропустили, когда самолёт улетел. Об этом сообщает "SHOT Проверка".
AirBaltic не пустила россиянина на борт. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
19-летний молодой человек ждал посадки на самолёт вместе с мамой и сестрой, в Стамбуле они провели две недели отпуска. Как рассказал пассажир, его отец — гражданин Литвы, а у него самого литовская виза. Последние годы парень постоянно летал к папе через Латвию, в том числе из Стамбула.
В этот раз перед началом посадки сотрудники авиакомпании airBaltic остановили всех россиян, проверили документы и пропустили только граждан с видом на жительство в Прибалтике. Остальных задержали у гейта, не объясняя причин и игнорируя визы. Сотрудник перевозчика не стал отвечать на вопросы россиянина и демонстративно молчал. Он пропустил пассажиров, когда самолёт улетел.
По словам молодого человека, у его матери и сестры был вид на жительство в Литве, но они не полетели без него. Компания airBaltic вернула только 75 евро — сумму налогов, которая платится при покупке билетов. В общей сложности семья потеряла более 80 тысяч рублей. При этом из Стамбула им пришлось лететь в Калининград, а оттуда в Ригу.
Аналогичные ситуации возникают у россиян с Turkish Airlines. Уже более тысячи наших сограждан не смогли попасть на рейсы в Латинскую Америку из Стамбула за последние месяцы. При этом МИД Турции игнорирует официальные запросы российской стороны.