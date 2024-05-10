19-летнего россиянина не пустили на самолёт из Стамбула в Ригу без объяснения причин AirBaltic не пустила на борт россиянина, летевшего к отцу в Ригу из Стамбула 10 мая, 09:28 Сотрудник airBaltic не пустил россиянина на борт без объяснения причин. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Латвийская авиакомпания airBaltic отказалась пропускать на борт россиянина, летевшего к отцу в Ригу из Стамбула. Пассажира продержали у гейта около часа и пропустили, когда самолёт улетел. Об этом сообщает "SHOT Проверка".

AirBaltic не пустила россиянина на борт. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

19-летний молодой человек ждал посадки на самолёт вместе с мамой и сестрой, в Стамбуле они провели две недели отпуска. Как рассказал пассажир, его отец — гражданин Литвы, а у него самого литовская виза. Последние годы парень постоянно летал к папе через Латвию, в том числе из Стамбула.

В этот раз перед началом посадки сотрудники авиакомпании airBaltic остановили всех россиян, проверили документы и пропустили только граждан с видом на жительство в Прибалтике. Остальных задержали у гейта, не объясняя причин и игнорируя визы. Сотрудник перевозчика не стал отвечать на вопросы россиянина и демонстративно молчал. Он пропустил пассажиров, когда самолёт улетел.

По словам молодого человека, у его матери и сестры был вид на жительство в Литве, но они не полетели без него. Компания airBaltic вернула только 75 евро — сумму налогов, которая платится при покупке билетов. В общей сложности семья потеряла более 80 тысяч рублей. При этом из Стамбула им пришлось лететь в Калининград, а оттуда в Ригу.

Авторы Татьяна Миссуми