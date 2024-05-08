МИД РФ предупредил о рисках россиян, желающих посетить Мексику
Россияне должны помнить о возможных рисках при совершении поездок в Мексику, так как участились случаи отказов гражданам РФ во въезде на территорию этой страны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат обратила внимание на многочисленные заявления мексиканских властей, которы отрицают ужесточение норм миграционного законодательства. Вместе с тем в Мехико подтвердили, что при появлении каких-либо подозрений представители службы безопасности вправе отказать в пересечении границы. При этом даже надлежащим образом оформленные документы и забронированное жильё ситуацию не спасут.
"Рекомендуем российским гражданам учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику", — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.
Представитель МИД добавила, что Москва призывает Мехико исключить необоснованные отказы во въезде россиянам.
Напомним, после серии скандалов со снятием россиян с рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines Посольство РФ призвало соотечественников тщательнее взвешивать целесообразность полётов бортами авиакомпании. На ситуацию уже отреагировали в Кремле, пообещав уладить этот вопрос с Анкарой. Без дела не сидят и мексиканские власти, рассказывал Life.ru ранее.
VK / МИД России