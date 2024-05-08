МИД РФ предупредил о рисках россиян, желающих посетить Мексику

Россияне должны помнить о возможных рисках при совершении поездок в Мексику, так как участились случаи отказов гражданам РФ во въезде на территорию этой страны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на многочисленные заявления мексиканских властей, которы отрицают ужесточение норм миграционного законодательства. Вместе с тем в Мехико подтвердили, что при появлении каких-либо подозрений представители службы безопасности вправе отказать в пересечении границы. При этом даже надлежащим образом оформленные документы и забронированное жильё ситуацию не спасут.

"Рекомендуем российским гражданам учитывать имеющиеся риски при планировании поездок в Мексику", — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте российского МИД.