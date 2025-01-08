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8 января, 04:26

Американский дрон Global Hawk замечен у границ России на фоне массированной атаки украинских БПЛА

SHOT: Американский БПЛА Global Hawk курсирует над Эстонией у границ России

Стратегический разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk курсирует над Эстонией в непосредственной близости от российской границы. По данным SHOT, дрон с позывным FORTE12 наворачивает круги от посёлка Канепи до города Кивиыли, находясь на расстоянии около 50 километров от Псковской и Ленинградской областей на разных участках траектории.

Реактивная «птичка» совершила взлёт с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии ещё 7 января. Затем Global Hawk пролетел над Грецией, Болгарией, Венгрией, Румынией, Словакией, Польшей, Литвой и Латвией, после чего задержался в воздушном пространстве Эстонии.

Полёт RQ-4 проходит на фоне массированной атаки беспилотников ВСУ на Россию. Дроны противника в ночь на 8 января уничтожили в Брянской, Ростовской, Саратовской и Белгородской областях.

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В прошлый раз незваный гость приближался к российским границам 23 декабря. Тогда Global Hawk вёл разведку вблизи Калининградской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Илья Пушкарев
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