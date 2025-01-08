Богомаз: Три вражеских БПЛА уничтожены силами ПВО над Брянской областью

Три беспилотных летательных аппарата самолётного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны России над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил он.

В завершение глава региона традиционно поблагодарил зенитчиков за эффективную работу.