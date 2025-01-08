Силы ПВО сбили пять украинских дронов над Ростовской областью
В ночь на 8 января силы противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили над Ростовской областью пять украинских беспилотников. Атаку удалось отразить в Миллеровском, Чертковском и Азовском районах. Об этом сообщил в своём Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«По данным оперативных служб, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет», — написал он.
Ранее в эту же ночь системы ПВО сбили несколько украинских дронов в небе над Энгельсом. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнил, что обломки беспилотников упали на промышленный объект.
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