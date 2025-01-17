«Огненный звездопад» после взрыва космического корабля Starship сбил с курса десятки самолётов

Пассажирские самолёты, которые осуществляют рейсы через Атлантический океан, изменили свои маршруты. Лайнерам пришлось поменять направления в связи с падением обломков космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает портал Airlive.