«Огненный звездопад» после взрыва космического корабля Starship сбил с курса десятки самолётов
СМИ: Десятки самолётов изменили маршрут из-за падения обломков корабля Starship
Пассажирские самолёты, которые осуществляют рейсы через Атлантический океан, изменили свои маршруты. Лайнерам пришлось поменять направления в связи с падением обломков космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает портал Airlive.
Ряд бортов, проходивших вблизи островов Теркс и Кайкос, были вынуждены внести коррективы в маршруты из-за «огненного звездопада». Некоторые рейсы задержали вылет из-за произошедшего инцидента.
Падение обломков корабля Starship. Видео © X / Dean Olson
Напомним, что 17 января компания SpaceX, возглавляемая Илоном Маском, сообщила о потере прототипа космического корабля Starship во время его седьмого тестового запуска. Примерно через 8,5 минут после старта связь со второй ступенью «Старшип» была потеряна. Летательный аппарат прекратил передачу телеметрии вскоре после приземления ускорителя. Владелец SpaceX Илон Маск объяснил, что взрыв произошёл из-за утечки кислорода или топлива.
X / SpaceX