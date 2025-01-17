Маск заявил, что крушение корабля Starship произошло из-за утечки

Владелец SpaceX Илон Маск сообщил, что причиной аварии космического корабля Starship во время очередного тестового запуска могла стать утечка кислорода или топлива. Инцидент произошёл на космодроме Starbase в Техасе, когда ракета-носитель совершила седьмой тестовый полёт.

Спустя некоторое время после старта представители SpaceX сообщили о «быстром внеплановом демонтаже» корабля. По словам Маска, утечка, скорее всего, произошла в полости над брандмауэром одного из двигателей корабля.