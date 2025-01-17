Маск заявил, что крушение корабля Starship произошло из-за утечки
Владелец SpaceX Илон Маск сообщил, что причиной аварии космического корабля Starship во время очередного тестового запуска могла стать утечка кислорода или топлива. Инцидент произошёл на космодроме Starbase в Техасе, когда ракета-носитель совершила седьмой тестовый полёт.
Спустя некоторое время после старта представители SpaceX сообщили о «быстром внеплановом демонтаже» корабля. По словам Маска, утечка, скорее всего, произошла в полости над брандмауэром одного из двигателей корабля.
Миллиардер в соцсети Х также рассказал, что для предотвращения подобных аварий инженеры компании усилят систему контроля, добавят пожаротушение и, возможно, увеличат вентиляционные отверстия в конструкции корабля. Несмотря на аварию, Маск отметил, что перенос следующего тестового запуска маловероятен, а работа над проектом Starship будет продолжена в намеченные сроки.
Напомним, 17 января компания SpaceX Илона Маска объявила о потере прототипа корабля Starship во время седьмого тестового старта. Около 8,5 минут после старта был утерян контакт со второй ступенью Starship. Летательный аппарат прекратил передавать телеметрию вскоре после того, как ускоритель приземлился. А шестой тестовый старт корабля Starship состоялся 20 ноября на космодроме Бока-Чика в Техасе. Тогда испытание, проводившееся на глазах у избранного президента США Дональда Трампа, завершилось успешно.
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