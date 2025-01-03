Десять достижений человечества. Как история науки и техники запомнит 2024 год Life.ru собрал список интересных открытий и прорывов в ушедшем году. Они сделаны в самых разных областях, но все так или иначе имеют значение для будущего цивилизации. 2 января, 21:29 В 2024 году учёные сделали ряд важных открытий. Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / afotostock, © Wikipedia

Лекарство от ВИЧ

Успешные испытания препарата под названием «ленакапавир» считают настоящим прорывом года в мировой медицине. Как объясняют разработчики, он воздействует на белковую оболочку ВИЧ — так называемую капсиду. В неё заключён вирусный геном, который в определённый момент из неё высвобождается и начинает орудовать внутри клетки. Сообщается, что новый препарат мешает вирусу из этой оболочки выходить. При этом он способен вредить ВИЧ на нескольких разных этапах его жизненного цикла.

По опубликованным данным, в 2024 году провели два испытания этого лекарства, одно показало 96-процентную эффективность, другое — 100-процентный успех. Препарат вводится подкожно. Его создатели заверили, что он подходит даже для тех пациентов, у которых вирус приобрёл устойчивость ко многим другим средствам.

Секрет супербактерий

Французские учёные выяснили, как именно бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам. Оказалось, что им это удаётся благодаря взаимопомощи: клетки патогенов при встрече с источником такого стресса выдают молекулярные «сигналы тревоги» — выделают специальные белки, которые назвали алармонами — очевидно, от слова alarm («тревога»). С их помощью соседние бактерии «узнают» об опасности и коллективно принимают меры для своей защиты — входят в особое состояние, при котором они передают друг другу полезные гены и в том числе такие, которые помогают противостоять действию антибиотика.

Это означает, что, если научиться подавлять распространение этих «сигнальных» белков, бактериальное сообщество не сможет быть вовремя «предупреждено» и станет беззащитно. Открытие крайне важно для всей планеты: всё большая устойчивость микробов к антибиотикам — бедствие всей современной медицины.

Война с онкологией: новая надежда

Российские учёные совместно с коллегами из США создали целых три новых разновидности веществ, которые работают против одного из самых агрессивных раковых заболеваний — меланомы. Сообщается, что разработанные соединения не только способны остановить развитие опухоли, но и превращают поражённые ткани обратно в здоровые. При этом по отношению к незатронутым болезнью клеткам они в 700 или даже в 1500 раз менее токсичны.

Жизнь, о которой мы не знаем

Биологи постоянно подчёркивают, что в пока практически недоступных нам для изучения океанских глубинах скрывается крупнейшая часть морской фауны. То есть, по сути, всё известное разнообразие подводных обитателей лишь небольшая верхушка огромного айсберга.

В 2024 году исследователи Мирового океана приблизились к постижению неизведанного: у берегов Чили они нашли более полусотни новых для науки глубоководных организмов. По словам учёных, это не просто расширит список известных животных: наблюдая за ними, можно будет отслеживать, что вообще происходит с нашей планетой и насколько обратимы те или иные изменения.

Спасение от пластикового бедствия

Пластиковый мусор в океане. Фото © Wikipedia

Во время недавней экспедиции учёные нашли посреди огромного «мусороворота» на севере Тихого океана замечательный грибковый организм Parengyodontium album, который стал живым проявлением мудрости природы: он активно разлагает полиэтилен. Правда, для этого он должен быть предварительно как следует обработан ультрафиолетовым излучением, но именно это с пластиковым мусором в океанах и происходит: Солнце расщепляет его на мельчайшие частицы.

Учёные для эксперимента стали «кормить» этот грибок полимерами в лаборатории, и он с удовольствием перерабатывал 0,044% от предоставленного ему количества в день. В качестве побочного продукта этой переработки в основном выделялся углекислый газ, но, по словам исследователей, в небольшом количестве.

Внеземные океаны

Пока планетологи расследуют, куда подевалась изобильная живительная марсианская гидросфера, выясняется, что некоторые миры в Солнечной системе сохраняют в себе глобальные океаны по сей день. Они прячут их под толстой коркой льда. Водяного льда. На спутнике Юпитера Европе на наличие подлёдного океана указывает, к примеру, то, что его испещрённая трещинами белая скорлупа вращается не синхронно со своим «содержимым». На белоснежном спутнике Сатурна Энцеладе и вовсе бьют гигантские «фонтаны» водяного пара. Так вот, в 2024 году учёные причислили к обладателям скрытых океанов спутник Урана Миранду и спутник Сатурна Мимас. Они тоже целиком покрыты льдом.

Как там могут быть океаны, когда эти луны так далеко от Солнца и такие маленькие? Астрофизики объясняют, что их может разогревать изнутри гравитация их планет по мере движения этих спутников по своим несколько вытянутым орбитам: притяжение газовых гигантов то чуть «растягивает», то чуть «сплющивает» свои луны, и за счёт этого в их недрах постоянно происходит трение.

Всё это важно для понимания того, насколько уникален феномен Земли и насколько вероятно повторение такого феномена где-то ещё во Вселенной. Возникает подозрение, что, во всяком случае, в Солнечной системе вообще все миры с твёрдой поверхностью или хотя бы абсолютное большинство из них изначально сформировались с большими запасами воды, просто не всем удалось их сохранить надолго.

Прикосновение к обратной стороне Луны

25 июня 2024 года китайская межпланетная станция «Чанъэ-6» доставила на Землю грунт с обратной стороны Луны, которая обращает на себя внимание своими разительными отличиями от ближней. Базальтовых морей на ней очень мало, зато кратеров гораздо больше и при этом почему-то примерно на 10 километров толще лунная кора.

Любопытна и гигантская темнеющая на юге область: бассейн, простирающийся на две с половиной тысячи километров от самого южного полюса и до кратера Эйткен. Планетологи считают, что на самом деле это огромный ударный кратер. Именно в нём и прилунился аппарат «Чанъэ-6». По мнению учёных, эта миссия в том числе может помочь окончательно выяснить происхождение Луны и станет важным шагом в космонавтике, то есть в развитии всей человеческой цивилизации.

Путешествие в начало времён

Обсерватория «Джеймс Уэбб». Фото © Wikipedia

Телескоп «Джеймс Уэбб» прислал новую коллекцию «детских фотографий» Вселенной: показал многие галактики такими, какими они были всего через сотни миллионов лет после Большого взрыва. Напомним, он произошёл 13,8 миллиарда лет назад. И астрофизики пока не очень понимают то, что наблюдают в столь ранней Вселенной. К примеру, галактика JADES-GS-z14-0 через жалкие 300 миллионов лет после возникновения Вселенной как таковой уже набрала массу в сотни миллионов Солнц.

Учёные были уверены, что на формирование столь крупных галактик нужно гораздо больше времени, а в первые сотни миллионов лет Вселенная должна была быть пока ещё заполнена сплошным водородным туманом, в котором разве что могли образовываться небольшие «зародыши» будущих галактик. Есть большое подозрение, что данные знаменитой космической обсерватории в конце концов приведут к перевороту всех современных представлений о зарождении и о самом устройстве Вселенной.

Электрический самолёт

Пока избавиться от топливной зависимости в большой авиации не представляется возможным, но идею обойтись без горючего хотя бы в малых воздушных судах продолжают развивать с тех самых пор, как начались первые попытки её воплотить, то есть ещё с середины XX века.

На этот раз свой вариант осуществления мечты предложили в Китае: там испытали двухместный электрический самолёт, работающий на аккумуляторных батареях, — AG60E. Он развивает крейсерскую скорость до 185 километров в час. Его создатели уверены, что за такими крылатыми машинами — будущее.

На Марс!

Компания SpaceX предоставила миру ещё один аргумент в пользу того, что полёты на Марс возможны и эпоха личного знакомства людей с этой планетой непременно начнётся довольно скоро. В рамках пятого испытания знаменитой космической системы Starship её первая сверхтяжёлая ступень впервые вернулась на Землю прямо «в руки» ожидающей её гигантской башни обслуживания Mechazilla.

Это принципиально важно потому, что значительно упрощает и удешевляет всё дело: теперь эту вернувшуюся огромную ракету не нужно будет ниоткуда эвакуировать и доставлять обратно на космодром — она сама садится туда, откуда после быстрого «техосмотра» и дозаправки её можно будет запустить снова. Илон Маск стремится к тому, чтобы ракета могла не просто быть повторно использована, а повторно использована максимально быстро.

Авторы Адель Романенкова