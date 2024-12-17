Как триллион водородных бомб. Учёные предупредили о скорой солнечной супервспышке В космосе рассмотрели десятки тысяч звёзд, как две капли воды похожих на нашу собственную, и результаты наблюдений оказались довольно неожиданными. 16 декабря, 21:29 Учёные заподозрили скорую супервспышку на Солнце. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Эта запись сделана 15 декабря 2024 года с помощью космического коронографа на борту зонда SOHO, который вот уже почти три десятка лет работает в полутора миллионах километров от Земли. На этот раз удалось запечатлеть сразу два очень мощных события: так называемые корональные выбросы массы.

Два корональных выброса солнечной массы 15 декабря 2024 года. Фото © xras.ru

Они происходят, когда силовые линии солнечного магнитного поля высоко приподнимаются огромными арками над поверхностью светила и внезапно пересоединяются. А поскольку вдоль этих линий на огромных скоростях мчится солнечная плазма, в момент пересоединения линий в космос выбрасываются огромные массы вещества нашей звезды.

Одновременно происходит то, что называется солнечной вспышкой, — выброс фотонов с такой огромной энергией, что они несут рентгеновское и даже гамма-излучение. Бывает, что такая вспышка и не сопровождается выбросом плазмы. Для нас разница между двумя этими явлениями в том, что крайне зловредные гамма-фотоны прилетят к нам через восемь минут, а вот протоны, гелиевые ядра и прочие солнечные частицы — дня через два. Значит, в момент обнаружения какого-нибудь особенно экстремального коронального выброса ещё есть какое-то время, чтобы при необходимости отключить чувствительные спутники, а вот в случае только супермощной вспышки вряд ли удастся успеть что-либо сделать.

За последние пару сотен лет самым серьёзным солнечным событием была геомагнитная буря 1859 года — так называемое событие Кэррингтона. Тогда британский астроном Ричард Кэррингтон наблюдал на Солнце вспышку с весьма крупным выбросом массы, а вскоре по всей Европе и Северной Америке полностью отказал телеграф. По свидетельствам очевидцев, даже аппараты искрили.

Учёные до сих пор предполагали, что подобное происходит примерно раз в 500 лет. Сохранились на Земле и следы гораздо более экстремальных солнечных вспышек: их распознают по анализу годичных колец в стволах древних деревьев — в них сохраняется очень много образовавшегося под действием Солнца радиоактивного изотопа углерода.

Таким образом, удалось установить, что за последние 12 тысяч лет произошло пять настоящих супервспышек, с которыми не сравнится событие Кэррингтона, а тем более те вспышки, которые мы наблюдаем сейчас. Они были в тысячи раз мощнее. Как объясняют астрономы, сила такого события превышает энергию триллиона водородных бомб. По собранным данным на Земле, в среднем Солнце так ведёт себя раз в полторы тысячи лет. В последний раз это было в 775 году. Но учёные подозревают, что собрали не все природные «исторические свидетельства» об этом.

Они решили изучить вопрос по-другому: посмотреть, насколько темпераментны другие звёзды, по всем признакам максимально похожие на Солнце. Исследователи выбрали почти 56,5 тысячи «братьев-близнецов» нашего светила — жёлтых карликов с точно такой же температурой, яркостью и так далее. Собрали данные наблюдений за ними с 2009-го по 2013 год. Выяснилось, что за это время на 2527 таких «вылитых Солнцах» произошло 2889 супервспышек. То есть на некоторых звёздах они за такой короткий срок произошли неоднократно.

Такое количество звёздных «истерик» за четыре года наблюдений создаёт общую картину, из которой астрономы делают вывод: в среднем на солнцеподобных звёздах супервспышки случаются каждые сто лет. Учёные подчёркивают, что это для них было совершенно неожиданно: они были уверены, что такие явления бывают в десять или даже сто раз реже. И это означает, что следующего раза надо ждать не через сотни лет, как было принято предполагать, а гораздо скорее.

Авторы Адель Романенкова