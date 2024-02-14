Тайна "Звезды смерти": Зонд Cassini прислал загадочные данные со спутника Сатурна Есть подозрение, что это небесное тело с очень необычной внешностью скрывает от земной науки то, что довольно трудно себе представить. 13 февраля, 21:44 Обложка © Shutterstock

Тем, кто хоть раз смотрел "Звёздные войны", с первого взгляда ясно, почему этот спутник Сатурна прозвали звездой смерти. Диаметр кратера Гершель — 135 километров, это почти треть размеров самой маленькой луны под названием Мимас. Создавший этот кратер астероид совершенно точно должен был быть многокилометровым. Такая глыба при падении на Землю привела бы к массовому вымиранию.

Спутник Сатурна Мимас (гигантская структура на поверхности — 135-километровый кратер Гершель). Фото © Wikipedia / NASA

Так вот, 400-километровый Мимас к Сатурну практически вдвое ближе, чем Луна к Земле. И так же, как и наш естественный спутник, он всё время обращён к своей планете одной и той же стороной, это называется приливным захватом. Но при этом он слегка, самую малость поворачивается то в одну сторону, то в другую. Это называется либрацией. И с Луной происходит то же самое. Если это ускорить, то явление выглядит вот так.

Либрация Луны. GIF © giphy

По характеру этих колебаний учёные создают представление о внутренней структуре небесного тела — о том, что у него внутри. И после того, как в 2005–2017 годах в системе Сатурна летал зонд Cassini и в том числе фиксировал это лёгкое колебание оси Мимаса, сложилась удивительная картина.

Дело в том, что учёные уже давно по соотношению его массы и размеров поняли, что у него подозрительно небольшая плотность — не такая, какая была бы, если бы он целиком был каменный. И вывод из этого напрашивается такой, что ядро у него каменистое, а всё остальное вокруг ядра — это вода. Как считалось до сих пор, в виде сплошной твёрдой ледяной мантии, которую периодически бомбили и испещряли кратерами астероиды.

Но либрация Мимаса, по данным Cassini, такова, что из этого можно сделать два предположения: либо каменистое ядро загадочной луны вытянуто в форму фасолины, либо под его толстой ледяной коркой на глубине 20–30 километров скрывается океан, то есть там находится вода в жидком состоянии. Возможными считаются оба варианта. "Фасолина" внутри могла получиться от того, что Мимас формировался очень близко к Сатурну и его притяжением был как бы растянут.

Но вторая версия учёных заинтересовала особенно. Планетологи не перестают удивляться этому феномену глобального подлёдного океана на спутниках газовых гигантов Солнечной системы. По всем признакам, такой океан прячется как минимум внутри спутника Юпитера Европы и, кстати, одного из "соседей" Мимаса — Энцелада. Такие же подозрения высказываются по поводу Ганимеда и Каллисто (тоже спутники Юпитера). Каким образом в такой дали от Солнца может быть достаточно тепло, чтобы вода на всех этих маленьких лунах не промерзала насквозь? За счёт гравитационного воздействия планет-гигантов: спутники вращаются вокруг них по орбитам, в той или иной степени вытянутым, и по мере приближения к огромной планете и удаления от неё она своим притяжением то чуть сплющивает, то растягивает луну, то есть как бы мнёт, создаёт внутри трение. И из-за этого трения спутник внутри прогревается.

Возможные варианты внутренней структуры спутника Сатурна Мимаса на основе данных спутника Cassini

Что интересно с этой точки зрения насчёт Мимаса: учёные сопоставили все текущие наблюдения и пришли к тому, что вообще на протяжении большей части своего существования этот спутник летал по орбите довольно-таки круглой и Сатурн не делал ему такого гравитационного массажа, но примерно 50 миллионов лет назад орбита Мимаса несколько вытянулась, как предполагают, из-за взаимодействия с соседними спутниками. Тогда и могли начаться эти разогревающие упражнения. Таким образом, если внутри Мимаса действительно тоже есть океан, то этот океан по геологическим меркам очень молодой. Астробиологи со вздохом вынуждены констатировать, что за десятки миллионов лет жизнь там точно не могла бы возникнуть.

Авторы Адель Романенкова