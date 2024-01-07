Спутники Юпитера: сколько их и возможна ли там жизнь LIFE собрал самые любопытные факты о многочисленном семействе лун крупнейшей планеты Солнечной системы, некоторые из которых давно вызывают подозрения насчёт внеземной жизни. 6 января, 21:43 Планета Юпитер. Обложка © Shutterstock

Сколько спутников у Юпитера

Уже насчитывается немногим менее сотни. Во всяком случае, после того как в начале 2023 года обнаружили 12 ранее неизвестных, их в общей сложности стало 95. Но большинство из них в диаметре имеют всего несколько километров, а некоторые — и один километр. То есть это, можно сказать, россыпь мелких камешков, которые вращаются вокруг газового гиганта. Есть, конечно, и размером в сотню или в две сотни километров (Фива, Амальтея), но абсолютно ни одно небесное тело в этой большой семье даже близко не может сравниться по габаритам с теми четырьмя самыми знаменитыми спутниками Юпитера, которые видно в телескоп и которые ещё в 1609 или 1610 году увидел Галилео Галилей: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

Галилеевы спутники Юпитера

Самый крупный из них — Ганимед, его диаметр превышает 5200 километров, это значительно больше и Луны (3474 километра), и Меркурия (4879 километров). На втором месте по размерам Каллисто, она примерно с Меркурий — 4821 километр. Далее Ио, которая чуть побольше Луны (3643 километра), и, наконец, самая маленькая из четырёх, Европа, — 3122 километра.

Второй по размеру спутник Юпитера — Каллисто. Фото © Shutterstock

Они вращаются вокруг Юпитера вдоль его экватора, и при этом три из них находятся в такой удивительной гармонии, которую учёные считают даже в чём-то музыкальной: пока Ганимед совершает один оборот, Европа успевает сделать два, а Ио — целых четыре. Это называется орбитальным резонансом. И всё это говорит астрономам о том, что эти спутники "родились", образовались вместе с Юпитером, а не были им приобретены впоследствии: у "приобретённых" орбиты сильно наклонены к экватору, и никакой музыкальности в их расположении быть тоже не может.

Какие они? Расположенная ближе всех к Юпитеру Ио ведёт очень активную вулканическую жизнь, её поверхность практически вся жёлто-зелёная от изобилия серы. Потоки извергающейся лавы поднимаются на 500 километров. Учёные установили, что часть выбрасываемого вещества попадает в космос и образует вокруг Юпитера целое облако в виде "бублика" — так называемый плазменный тор Ио.

Остальные три имеют одну и ту же крайне интересную особенность: они покрыты водяным льдом. Правда, поверхность у Ганимеда и Каллисто в основном сравнительно тёмная, но места падения астероидов сверкают белыми пятнами и выдают этот удивительный секрет — наличие ледяной корки.

Жизнь на Европе

Европа и вовсе совершенно явно покрыта ледяной скорлупой, которая притом испещрена трещинами. Планетологи после их рассмотрения пришли к выводу, что возникли эти трещины от того, что скорлупа вращается вокруг своей оси не совсем одновременно с собственным содержимым. А такое очень может быть, если под скорлупой — не твёрдое вещество, а жидкость. Так что вот уже несколько десятилетий не ослабевают (а только усиливаются) подозрения, что Европа имеет глобальный подлёдный океан.

Конечно, поскольку Юпитер так далеко от Солнца, возникает вопрос, за счёт чего внутри Европы (а также и Ганимеда с Каллисто) может быть достаточно тепло для существования воды в жидком состоянии. И ответ на этот вопрос — гравитация Юпитера. Орбиты у этих лун всё-таки не идеально круглые, поэтому они то подлетают к планете чуть ближе, то смещаются чуть подальше, и при этом мощное притяжение Юпитера то немного сплющивает их, то, наоборот, растягивает, то есть разминает, как пластилин.

Спутник Европа. Фото © Shutterstock

Так вот, есть косвенные признаки, которые указывают на то, что Европа не просто имеет внутри внушительный водяной слой, а что вода эта довольно-таки солёная: дело в том, что такая вода лучше проводит электричество, а на Европе действительно наблюдают ток, который создаётся магнитным полем Юпитера.

Более того, под океаном находится уже твёрдая порода, и есть предположения, что "разминающий" Европу гравитационный подогрев провоцирует в её недрах вулканизм — и из-под дна океана бьют ключом потоки горячего минерального богатства. Это явление известно как гидротермальный источник, и биологи говорят, что первая жизнь на Земле, очень возможно, возникла именно возле такого горячего ключа.

Проверить спутники Юпитера на предмет астробиологии будет, конечно, очень трудно: корка льда на Европе, по примерным подсчётам, имеет толщину как минимум километров десять, если не все тридцать. У Ганимеда и Каллисто она, вполне возможно, в несколько раз больше, к большому сожалению. Аэрокосмическим инженерам предстоит изобрести какой-то способ проникновения внутрь: может быть, растапливание льда лазером, бурение и так далее.

Авторы Адель Романенкова