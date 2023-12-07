На Меркурии может быть жизнь: Невероятный сигнал получен от зонда MESSENGER Планетологи рассмотрели два странных кратера на ближайшей к Солнцу планете и обнаружили то, во что очень трудно поверить: она пригодна для жизни. 6 декабря, 21:43 Обложка © Shutterstock

Это снимок Северного полюса Меркурия, сделан он был космическим аппаратом MESSENGER, который летал вокруг планеты с 2011 по 2015 год. Данных, которые он собрал, так много, что их продолжают обрабатывать до сих пор и будут продолжать ещё много лет.

Этот зонд у себя на борту имел радар и ещё много хитроумных приборов, которые позволяют определить химический состав поверхности и атмосферы (хотя атмосфера у Меркурия — одно название, но фактически она всё-таки есть даже там). Так вот, в числе всего прочего с их помощью выяснилось, что на дне кратеров меркурианского севера залегает лёд, и именно водяной лёд, а не какой-нибудь замёрзший азот. Причём его там, по примерным оценкам, может скрываться вплоть до триллиона тонн.

Снимок Северного полюса Меркурия, сделанный зондом MESSENGER. Фото © Wikipedia / NASA /Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory

Спрашивается, откуда ему на Меркурии взяться? Механизмов в целом два, и они работают во всей Вселенной, на любой планете, на любом небесном теле. Первое: лёд приносится кометами и астероидами. А второе: как ни парадоксально, он образуется под действием Солнца. От звезды в большом количестве летят протоны, а протон — это ядро атома водорода. На поверхности этот протон обзаводится электроном и вступает во взаимодействие с минералами, в которых предостаточно атомов кислорода. Кстати, это тоже одна из причин, почему ледяные залежи копятся именно на полюсах, — магнитное поле планеты устроено так, что на полюсах бомбардировка космическим излучением самая сильная (потому там и происходит полярное сияние). Сейчас, конечно, магнитное поле у Меркурия практически в сто раз слабее земного, но есть подозрение, что в самом начале оно было достаточно приличное.

А почему же этот лёд с Меркурия не испарился начисто давным-давно? Потому что, когда нет нормальной атмосферы, ничто тепло по планете не распределяет: жар изводит поверхность, но там, куда солнечные лучи не достают, остаётся очень и очень холодно.

Теперь к этому удивительному обстоятельству добавляется нечто ещё более интересное. Учёные максимально внимательно рассмотрели снимки некоторых регионов на меркурианском севере и поделились своими соображениями. К примеру, вот кратер диаметром 263 километра, который и был обнаружен зондом MESSENGER и назван в честь африканского поэта Радитлади. Геологи всмотрелись в его края, то есть во внешнее кольцо, и по внешним признакам обнаружили, что там прослеживается не что иное, как оползни. А оползни, как известно, случаются из-за подмыва водой горной породы.

Структуры в бассейне меркурианского кратера Радитлади, которые геологи идентифицировали как следы оползня. Скрытое прошлое Меркурия: выявление слоя с преобладанием летучих веществ через ледникоподобные особенности и хаотичные ландшафты. Фото © Iopscience.iop.org

Далее, по особенностям структур в этом кратере планетарные геологи определяют, что так после падения астероида должна выглядеть порода, в которой много каменной соли — галита. В пользу этого, кстати, говорит поразительное изобилие хлора в метеоритах, которые считают меркурианскими: каменная соль — это хлорид натрия. А дело в том, что образуется она в присутствии воды.

Внимание привлёк и расположенный неподалёку 125-километровый кратер Эминеску (в честь румынского поэта). В нём наблюдаются впадины, которые очень похожи на следы высохших, испарившихся летучих веществ.

Структуры в центре меркурианского кратера Эминеску, которые учёные считают следами испарения летучих веществ. Скрытое прошлое Меркурия: выявление слоя с преобладанием летучих веществ через ледникоподобные особенности и хаотичные ландшафты. Фото © Iopscience.iop.org

Наконец, в области непосредственно возле Северного полюса Меркурия тоже замечают особенности, которые указывают на присутствие ледникоподобных отложений. Всё это вместе приводит учёных к выводу, что на самом деле астероиды на Севере планеты когда-то потревожили залегающий где-то на глубине слой "летучих веществ". Слой этот, по мнению исследователей, может быть толщиной более 850 метров и в целом ничто не мешает среди этих "летучих веществ" присутствовать воде.

Если она под поверхностью Меркурия действительно есть, то должна быть очень и очень солёная — едкий рассол. Но это не означает, что в таком рассоле никто не способен плавать. В качестве примера учёные приводят наисушайшую на Земле пустыню Атакама (в Чили): она покрыта отложениями того же самого галита и там находят бактерии-экстремофилы, которым даже вода не нужна. Таким образом, выходит, что чисто теоретически жизнь, какой мы её знаем, вполне возможна даже и на Меркурии.

Авторы Адель Романенкова