Количество погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 86
Взорвавшийся бензовоз в Нигерии. Обложка © X / lnnocent191535
Число жертв при взрыве бензовоза в Нигерии увеличилось до 86. Об этом сообщает портал This Day Live, ссылаясь на гендиректора Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара.
Люди тушат пламя после взрыва бензовоза в Нигерии. Видео © X / upuknews1
«Число погибших в результате взрыва бензовоза в [населённом пункте] Дикко в штате Нигер возросло до 86», — указано в сообщении.
Кроме того, ранения получили ещё 55 человек. В статье уточняется, что 80 погибших похоронили в общей могиле.
Напомним, что накануне стало известно о взрыве бензовоза в Нигерии, который перевозил около 60 тонн топлива. Трагедия произошла из-за ДТП и последующего разлива горючего. Сообщалось как минимум о 70 жертвах.