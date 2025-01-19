Количество погибших при взрыве бензовоза в Нигерии возросло до 86

Число жертв при взрыве бензовоза в Нигерии увеличилось до 86. Об этом сообщает портал This Day Live, ссылаясь на гендиректора Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба Ара.

Люди тушат пламя после взрыва бензовоза в Нигерии. Видео © X / upuknews1

«Число погибших в результате взрыва бензовоза в [населённом пункте] Дикко в штате Нигер возросло до 86», — указано в сообщении.

Кроме того, ранения получили ещё 55 человек. В статье уточняется, что 80 погибших похоронили в общей могиле.