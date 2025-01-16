Работники переборщили со взрывчаткой на карьере в Приморье и оставили соседнее село без окон

Село Голубовка расположено на границе с разрезом «Комаровский», который находится в собственности фирмы «Примавтодор», сегодня там шли работы компании «Дальтрансвзрыв». Похоже, сотрудники перестарались: дошедшая до населённого пункта ударная волна оказалась настолько мощной, что повыбивала стёкла в домах. Дошло даже до других сёл по соседству — там дрожали стены и посуды в шкафах. Местные негодуют и призывают закрыть разработку, которая мешает спокойно жить.

Взрывчатые вещества требуют максимального аккуратного обращения с собой, даже если используются не в промышленных объёмах, а в самых незначительных. Пример тому — две ситуации, о которых ранее рассказывал Life.ru: двое подростков из Подмосковья получили раны рук из-за взрыва петард. Один из этих случаев случился в Балашихе — 11-летний парень нашёл на улице петарду и решил принести её домой. Уже в квартире он почуял запах горения от находки и поспешил выкинуть её в унитаз и лишь слегка не донёс — петарда взорвалась в руки и нанесла множественные раны кисти. Второе происшествие было в Серпухове — 14-летний школьник тоже нашёл петарду на улице и взял её в руки, после чего та рванула. Его госпитализировали с разрывом кисти.