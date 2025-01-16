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Регион
16 января, 07:34

Школьник хотел смыть петарду в унитаз, но не донёс, и она взорвалась у него прямо в руках

SHOT: В Подмосковье два школьника пострадали при взрыве петард

Двух подмосковных школьников госпитализировали с разрывом и ранами кисти из-за петард, которые рванули у них в руках. Об этом пишет SHOT.

Первый случай произошёл накануне в подмосковной Балашихе. Там 11-летний подросток нашёл петарду на улице и отнёс к себе домой. Уже у себя в комнате он почувствовал запах гари и решил выбросить петарду в унитаз. Не хватило буквально пары секунд — она рванула в руке мальчика. В итоге его госпитализировали с множественными ранами кисти.

Другой случай произошёл в Серпухове, где находку посреди улицы сделал 14-летний школьник. Взрыв произошёл там же. Парня госпитализировали в Филатовскую больницу с разрывом правой кисти.

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Купленная мамой петарда оторвала два пальца восьмилетнему мальчику из Сочи
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Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux

Никита Никонов
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