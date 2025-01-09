Купленная мамой петарда оторвала два пальца восьмилетнему мальчику из Сочи

Как сообщает Kub Mash, школьник нашёл бомбочку дома и решил поджечь её. Когда петарда выпала из рук, ребёнок поднял её, вскоре после этого прозвучал взрыв. В результате мальчику разорвало руку, он получил травму лица и контузию глаза. Сейчас школьник находится в больнице, медики оказывают ему необходимую помощь.