Купленная мамой петарда оторвала два пальца восьмилетнему мальчику из Сочи
В Сочи ребёнок лишился двух пальцев из-за взрыва петарды дома
В Сочи 8-летний ребёнок серьёзно пострадал из-за взрыва петарды, которую купила мама. После взрыва пиротехнического изделия мальчику оторвало два пальца на левой руке.
Как сообщает Kub Mash, школьник нашёл бомбочку дома и решил поджечь её. Когда петарда выпала из рук, ребёнок поднял её, вскоре после этого прозвучал взрыв. В результате мальчику разорвало руку, он получил травму лица и контузию глаза. Сейчас школьник находится в больнице, медики оказывают ему необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что подросток из Нижнего Новгорода лишился кисти в результате взрыва петарды прямо в руке. Мальчик поджёг пиротехнику посреди фуд-корта в местном ТЦ.
Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux