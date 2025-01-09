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9 января, 08:34

Купленная мамой петарда оторвала два пальца восьмилетнему мальчику из Сочи

В Сочи ребёнок лишился двух пальцев из-за взрыва петарды дома

В Сочи 8-летний ребёнок серьёзно пострадал из-за взрыва петарды, которую купила мама. После взрыва пиротехнического изделия мальчику оторвало два пальца на левой руке.

Как сообщает Kub Mash, школьник нашёл бомбочку дома и решил поджечь её. Когда петарда выпала из рук, ребёнок поднял её, вскоре после этого прозвучал взрыв. В результате мальчику разорвало руку, он получил травму лица и контузию глаза. Сейчас школьник находится в больнице, медики оказывают ему необходимую помощь.

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Ранее сообщалось, что подросток из Нижнего Новгорода лишился кисти в результате взрыва петарды прямо в руке. Мальчик поджёг пиротехнику посреди фуд-корта в местном ТЦ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux

Ольга Сливченко
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