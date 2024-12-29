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29 декабря, 15:21

Подросток лишился кисти, взорвав петарду в нижегородском ТЦ

В Нижнем Новгороде подростку оторвало кисть из-за взрыва петарды на фуд-корте

В Нижнем Новгороде подростку оторвало кисть из-за взрыва петарды. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошёл в торговом центре «Седьмое небо».

В Нижнем Новгороде подростку оторвало кисть взрывом петарды. Видео © VK / ЧП | ДТП Нижний Новгород

Посетители ТЦ в испуге разбежались, так как подумали, что случился теракт. На опубликованном местным телеграм-каналом видео слышно, как подросток кричит от боли, а вокруг полыхает дым. В Минздраве Нижегородской области журналистам сообщили, что несовершеннолетний был доставлен в больницу.

«Все пальцы руки поражены, планируется оперативное вмешательство», — говорится в сообщении министерства.

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А ранее Life.ru писал, что во Владивостоке подросток потерял фаланги пальцев из-за взрыва петарды. Мальчика госпитализировали, полиция проводит проверку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux

Дарья Нарыкова
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