Подросток лишился кисти, взорвав петарду в нижегородском ТЦ

Посетители ТЦ в испуге разбежались, так как подумали, что случился теракт. На опубликованном местным телеграм-каналом видео слышно, как подросток кричит от боли, а вокруг полыхает дым. В Минздраве Нижегородской области журналистам сообщили, что несовершеннолетний был доставлен в больницу.