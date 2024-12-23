Бомбочка-скорострел превратила ладонь подростка в кровавое месиво в Приморье

Подросток серьёзно пострадал во Владивостоке в результате взрыва петарды, которая сдетонировала прямо в его руке. Инцидент произошёл на сопке Бурачка, когда группа ребят развлекалась с пиротехническими изделиями, передаёт Amur Mash.

«Один из парней поджёг бомбочку, но бросить её не успел — та рванула прямо в руках. Предварительно, пострадавшему 16 лет», — сообщается в публикации.

Последствия неудачного взрыва. Фото © Telegram / Amur Mash

В результате взрыва мальчик лишился фаланг пальцев. Его госпитализировали, правоохранительные органы начали проверку обстоятельств происшествия.