Бомбочка-скорострел превратила ладонь подростка в кровавое месиво в Приморье
Во Владивостоке подросток потерял фаланги пальцев из-за взрыва петарды
Подросток серьёзно пострадал во Владивостоке в результате взрыва петарды, которая сдетонировала прямо в его руке. Инцидент произошёл на сопке Бурачка, когда группа ребят развлекалась с пиротехническими изделиями, передаёт Amur Mash.
«Один из парней поджёг бомбочку, но бросить её не успел — та рванула прямо в руках. Предварительно, пострадавшему 16 лет», — сообщается в публикации.
Последствия неудачного взрыва. Фото © Telegram / Amur Mash
В результате взрыва мальчик лишился фаланг пальцев. Его госпитализировали, правоохранительные органы начали проверку обстоятельств происшествия.
Похожий случай недавно произошёл в Москве. Там школьник решил взорвать петарду прямо посреди квартиры, в результате чего получил ожоги и был госпитализирован в больницу.
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