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23 декабря, 04:40

Бомбочка-скорострел превратила ладонь подростка в кровавое месиво в Приморье

Во Владивостоке подросток потерял фаланги пальцев из-за взрыва петарды

Подросток серьёзно пострадал во Владивостоке в результате взрыва петарды, которая сдетонировала прямо в его руке. Инцидент произошёл на сопке Бурачка, когда группа ребят развлекалась с пиротехническими изделиями, передаёт Amur Mash.

«Один из парней поджёг бомбочку, но бросить её не успел — та рванула прямо в руках. Предварительно, пострадавшему 16 лет», — сообщается в публикации.

Последствия неудачного взрыва. Фото © Telegram / Amur Mash

Последствия неудачного взрыва. Фото © Telegram / Amur Mash

В результате взрыва мальчик лишился фаланг пальцев. Его госпитализировали, правоохранительные органы начали проверку обстоятельств происшествия.

В Ленобласти школьнику оторвало палец взрывом петарды, которую он нашёл на улице
В Ленобласти школьнику оторвало палец взрывом петарды, которую он нашёл на улице

Похожий случай недавно произошёл в Москве. Там школьник решил взорвать петарду прямо посреди квартиры, в результате чего получил ожоги и был госпитализирован в больницу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux

Анатолий Цейко
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