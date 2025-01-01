Пять человек погибли в Германии из-за пиротехники в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Германии в результате взрывов петард и фейерверков погибли как минимум 5 человек. Об этом сообщает местное издание Spiegel.

Известно о двух жертвах запуска петард и фейерверков в Саксонии, по одной в трёх других регионах: Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Гамбурге. В большинстве случаев люди погибли от взрывов самодельных пиротехнических устройств.

В новогоднюю ночь в столице государства были задержаны около 300 человек за нарушение правопорядка, при этом 13 сотрудников полиции получили ранения, один из них — в тяжёлом состоянии после взрыва петарды.