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1 января, 15:04

Пять человек погибли в Германии из-за пиротехники в новогоднюю ночь

Spiegel: В Германии 5 человек погибли из-за взрыва петард на Новый год

В новогоднюю ночь в Германии в результате взрывов петард и фейерверков погибли как минимум 5 человек. Об этом сообщает местное издание Spiegel.

Известно о двух жертвах запуска петард и фейерверков в Саксонии, по одной в трёх других регионах: Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Гамбурге. В большинстве случаев люди погибли от взрывов самодельных пиротехнических устройств.

В Германии десятки человек отравились ядовитым газом в торговом центре
В Германии десятки человек отравились ядовитым газом в торговом центре

В новогоднюю ночь в столице государства были задержаны около 300 человек за нарушение правопорядка, при этом 13 сотрудников полиции получили ранения, один из них — в тяжёлом состоянии после взрыва петарды.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде подросток лишился руки из-за взрыва петарды в здании торгового центра. Мальчику провели срочную операцию.

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Shutterstock / FOTODOM / InfinitumProdux

Ольга Сливченко
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