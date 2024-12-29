В Германии десятки человек отравились ядовитым газом в торговом центре
Bild: Не менее 40 человек пострадали при распылении газа в магазине в Германии
В Германии десятки человек отравились ядовитым газом в торговом центре. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Не менее 40 человек пострадали в результате распыления неизвестного газа в супермаркете немецкого города Вальдхайма, сообщает газета Bild. По предварительным данным, инцидент произошёл в субботу вечером в магазине Kaufland на улице Хауптштрассе.
«На данный момент ранен 41 человек, 15 из них доставлены в больницу», — приводит издание слова представителя правоохранительных органов.
Покупатели жаловались на тошноту и проблемы с дыханием. Сообщается, что газ был распылён в продуктовом отделе. В результате инцидента магазин Kaufland в Вальдхайме был закрыт.
В издании сообщили, что полиция начала расследование по подозрению в причинении травм средней степени тяжести. Также расследуются детали происшествия и выясняется, какое именно вещество было распылено.
Накануне Lfe.ru сообщал, что в северо-западной части Турции, в провинции Коджаэли, произошёл взрыв газа в жилом здании. Это случилось в районе Дарыджа. Губернатор провинции Ильхами Акташ сообщил, что пострадало как минимум десять человек. Вследствие взрыва возник пожар. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.