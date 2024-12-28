Актриса и лицо бренда L'Oreal насмерть отравилась угарным газом

В 76 лет скончалась канадская супермодель и актриса Дейл Хэддон. Она отравилась угарным газом в доме своей дочери Райан Хэддон. Утечка произошла из-за неисправности отопительного бойлера, сообщает CBS News.

Дэйл Хэддон родилась и выросла в Монреале, а пик её модельной карьеры пришёлся на 1970–1980-е годы. Журнал Harper's Bazaar дважды включал её в список десяти самых красивых женщин мира. Кроме того, она стала одной из первых женщин, которые получили контракт на продвижение косметики в возрасте более 35 лет. Она была лицом разных брендов: ax Factor, Revlon, Estee Lauder, но дольше всего, на протяжении 15 лет, с ней сотрудничал L'Oreal. Среди её ярких актёрских работ — роль в фильме «Киборг» 1898 года.

Муж Дейл Хэддон скончался в 1991 году, модель с дочерью оказались практически без средств к существованию, что вынудило их сдать дом в аренду. Из-за возраста Дэйл долго не могла найти работу в модельной индустрии, однако вскоре она стала представителем Clairol. Модель начала активно продвигать идею о том, что индустрия красоты должна уделять больше внимания женщинам её поколения. В результате Estee Lauder выбрала её лицом своей новой линии антивозрастной косметики, а затем L'Oreal подписала с ней контракт.