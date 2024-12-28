Умерла актриса Оливия Хасси, сыгравшая Джульетту в легендарном фильме
Умерла британская актриса Оливия Хасси на 74-м году жизни
Умерла британская актриса Оливия Хасси. Обложка © Wikipedia
Актриса из Великобритании Оливия Хасси, которая исполнила роль Джульетты в фильме «Ромео и Джульетта» 1968 года умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщили родственники артистки в соцсетях.
«С глубокой грустью извещаем о кончине Оливии Хасси Эйсли, которая 27 декабря мирно ушла из жизни дома в окружении своих близких», — написали родственники Хасси.
Режиссёр Марк Хьюстис в интервью San Francisco Chronicle отметил, что Хасси могла скончаться от онкологического заболевания. В 2008 году ей диагностировали рак груди, а в 2018-м у Хасси случился рецидив.
За свою карьеру актриса сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых «Иисус из Назарета», «Смерть на Ниле» и «Мать Тереза». В 1969 году Хасси получила награду «Золотой глобус» за главную роль в фильме «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли.
А ранее Life.ru писал, что в США скончался актёр Дик Капри. Ему было 93 года.