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18 января, 20:07

Взрыв бензовоза отправил на тот свет десятки человек в Нигерии

Vanguard: Взрыв бензовоза в Нигерии унёс жизни не менее 70 человек

По меньшей мере 70 человек погибли в результате взрыва бензовоза на западе Нигерии. Трагедия произошла из-за дорожно-транспортного происшествия и последующего разлива топлива, сообщила газета Vanguard.

«На данный момент мы насчитали 70 погибших», — цитирует издание главу Федеральной службы безопасности дорожного движения страны Кумара Цуквама.

Инцидент произошёл на автостраде в штате Нигер, неподалеку от АЗС. Машина, перевозившая около 60 тонн топлива, попала в ДТП и перевернулась. Затем к месту аварии подъехал другой бензовоз и начал перекачивать топливо. Взрыв раздался, когда вокруг собрались местные жители и начали собирать разлившийся бензин.

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Shutterstock / FOTODOM / Gagarin Iurii

Анатолий Цейко
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