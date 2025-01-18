Взрыв бензовоза отправил на тот свет десятки человек в Нигерии

По меньшей мере 70 человек погибли в результате взрыва бензовоза на западе Нигерии. Трагедия произошла из-за дорожно-транспортного происшествия и последующего разлива топлива, сообщила газета Vanguard.

Инцидент произошёл на автостраде в штате Нигер, неподалеку от АЗС. Машина, перевозившая около 60 тонн топлива, попала в ДТП и перевернулась. Затем к месту аварии подъехал другой бензовоз и начал перекачивать топливо. Взрыв раздался, когда вокруг собрались местные жители и начали собирать разлившийся бензин.