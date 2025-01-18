Жертвами ДТП с упавшим в Обводный канал авто стали две женщины
Спасённая из Обводного канала женщина умерла в больнице в Петербурге
Женщина, которую спасли из рухнувшего в реку автомобиля в Санкт-Петербурге, скончалась в больнице. Об этом пишет «Фонтанка».
Она была доставлена в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в состоянии клинической смерти, спасти её не удалось. Предварительно, она провела в ледяной воде около получаса.
Тем временем в петербургской полиции сообщили, что в момент аварии в машине находились две женщины, приблизительно, 25 и 37 лет. Старшую вытащили и доставили в больницу, где она скончалась. Вторая погибла на месте.
Напомним, в Петербурге автомобиль попал в ДТП и улетел в Обводный канал, полностью скрывшись под водой. Момент аварии попал на видео. Сообщалось об одном погибшем.
Telegram / Петербургская полиция