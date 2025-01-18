Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 14:50

Жертвами ДТП с упавшим в Обводный канал авто стали две женщины

Спасённая из Обводного канала женщина умерла в больнице в Петербурге

Женщина, которую спасли из рухнувшего в реку автомобиля в Санкт-Петербурге, скончалась в больнице. Об этом пишет «Фонтанка».

Она была доставлена в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в состоянии клинической смерти, спасти её не удалось. Предварительно, она провела в ледяной воде около получаса.

Тем временем в петербургской полиции сообщили, что в момент аварии в машине находились две женщины, приблизительно, 25 и 37 лет. Старшую вытащили и доставили в больницу, где она скончалась. Вторая погибла на месте.

Момент падения Range Rover с тремя людьми в Фонтанку в Петербурге попал на видео
Момент падения Range Rover с тремя людьми в Фонтанку в Петербурге попал на видео

Напомним, в Петербурге автомобиль попал в ДТП и улетел в Обводный канал, полностью скрывшись под водой. Момент аварии попал на видео. Сообщалось об одном погибшем.

Обложка ©

Telegram / Петербургская полиция

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar