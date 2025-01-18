Жертвами ДТП с упавшим в Обводный канал авто стали две женщины

Женщина, которую спасли из рухнувшего в реку автомобиля в Санкт-Петербурге, скончалась в больнице. Об этом пишет «Фонтанка».

Она была доставлена в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в состоянии клинической смерти, спасти её не удалось. Предварительно, она провела в ледяной воде около получаса.