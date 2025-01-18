В Петербурге второй автомобиль за сутки улетел в воду

В Петербурге автомобиль попал в ДТП и улетел в Обводный канал, полностью скрывшись под водой. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Автомобиль улетел в Обводный. Видео © Telegram / Mash на Мойке

На место экстренно прибыли спасатели и начали работы по поиску пострадавших и изъятию автомобиля из-под воды. На перекрёстке стоит второй автомобиль, участвовавший в ДТП.