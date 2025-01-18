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18 января, 12:00

В Петербурге второй автомобиль за сутки улетел в воду

В Санкт-Петербурге машина после ДТП рухнула в обводный канал

В Петербурге автомобиль попал в ДТП и улетел в Обводный канал, полностью скрывшись под водой. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Автомобиль улетел в Обводный. Видео © Telegram / Mash на Мойке

На место экстренно прибыли спасатели и начали работы по поиску пострадавших и изъятию автомобиля из-под воды. На перекрёстке стоит второй автомобиль, участвовавший в ДТП.

Пять человек пострадали при падении машины в реку в Москве
Пять человек пострадали при падении машины в реку в Москве

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге автомобиль с тремя людьми протаранил ограждение и угодил прямо в Фонтанку. К счастью, всем удалось выбраться без тяжёлых травм. Двоих мужчин и одну женщину доставили в больницу с признаками переохлаждения. Момент падения попал на видео.

Обложка ©

Telegram / Mash на Мойке

Николай Рюмин
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