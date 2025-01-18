В Петербурге второй автомобиль за сутки улетел в воду
В Санкт-Петербурге машина после ДТП рухнула в обводный канал
В Петербурге автомобиль попал в ДТП и улетел в Обводный канал, полностью скрывшись под водой. Об этом сообщает Mash на Мойке.
Автомобиль улетел в Обводный. Видео © Telegram / Mash на Мойке
На место экстренно прибыли спасатели и начали работы по поиску пострадавших и изъятию автомобиля из-под воды. На перекрёстке стоит второй автомобиль, участвовавший в ДТП.
Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге автомобиль с тремя людьми протаранил ограждение и угодил прямо в Фонтанку. К счастью, всем удалось выбраться без тяжёлых травм. Двоих мужчин и одну женщину доставили в больницу с признаками переохлаждения. Момент падения попал на видео.
Telegram / Mash на Мойке