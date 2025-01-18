В Петербурге Range Rover с тремя людьми протаранил ограждение и упал в Фонтанку

Чёрный Range Rover вылетел с набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге и оказался в воде. ДТП случилось около пяти часов утра 18 января, сообщили источники SHOT . Водитель внедорожника на высокой скорости потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство сбило светофор и металлическое ограждение, а затем упало в реку.

В машине находились трое — двое мужчин и одна женщина. Несмотря на серьёзность происшествия, всем удалось выбраться из автомобиля без тяжёлых травм. Однако они получили сильное переохлаждение и были доставлены в Мариинскую больницу. Очевидцы утверждают, что от пострадавших чувствовался запах алкоголя. Также стало известно, что до аварии автомобиль двигался по Большой Подъяческой улице со скоростью более 100 км/ч.