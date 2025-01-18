Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 января, 04:56

В Петербурге Range Rover с тремя людьми протаранил ограждение и упал в Фонтанку

Чёрный Range Rover вылетел с набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге и оказался в воде. ДТП случилось около пяти часов утра 18 января, сообщили источники SHOT. Водитель внедорожника на высокой скорости потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство сбило светофор и металлическое ограждение, а затем упало в реку.

Чёрный Range Rover упал в речку в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

В машине находились трое — двое мужчин и одна женщина. Несмотря на серьёзность происшествия, всем удалось выбраться из автомобиля без тяжёлых травм. Однако они получили сильное переохлаждение и были доставлены в Мариинскую больницу. Очевидцы утверждают, что от пострадавших чувствовался запах алкоголя. Также стало известно, что до аварии автомобиль двигался по Большой Подъяческой улице со скоростью более 100 км/ч.

На месте инцидента сейчас работают сотрудники экстренных служб, проводится выяснение всех обстоятельств происшествия.

Настоящий чёрт: Водитель из «ада» и без прав пытался скрыться от полиции в Уфе
Настоящий чёрт: Водитель из «ада» и без прав пытался скрыться от полиции в Уфе

А 4 января автомобиль упал в Москву-реку в районе Лужнецкой набережной. Для проведения поисково-спасательных работ спасатели привлекали водолазов. Водитель упавшего в реку т/с погиб.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артём Гапоненко
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar