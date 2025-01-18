В Петербурге Range Rover с тремя людьми протаранил ограждение и упал в Фонтанку
Чёрный Range Rover вылетел с набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге и оказался в воде. ДТП случилось около пяти часов утра 18 января, сообщили источники SHOT. Водитель внедорожника на высокой скорости потерял контроль над управлением, после чего транспортное средство сбило светофор и металлическое ограждение, а затем упало в реку.
Чёрный Range Rover упал в речку в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / SHOT
В машине находились трое — двое мужчин и одна женщина. Несмотря на серьёзность происшествия, всем удалось выбраться из автомобиля без тяжёлых травм. Однако они получили сильное переохлаждение и были доставлены в Мариинскую больницу. Очевидцы утверждают, что от пострадавших чувствовался запах алкоголя. Также стало известно, что до аварии автомобиль двигался по Большой Подъяческой улице со скоростью более 100 км/ч.
На месте инцидента сейчас работают сотрудники экстренных служб, проводится выяснение всех обстоятельств происшествия.
А 4 января автомобиль упал в Москву-реку в районе Лужнецкой набережной. Для проведения поисково-спасательных работ спасатели привлекали водолазов. Водитель упавшего в реку т/с погиб.
Telegram / SHOT