Автомобиль упал в реку в центре Москвы

Автомобиль упал в Москва-реку в районе Лужнецкой набережной. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, машина, не справившись с управлением, протаранила ограждение и вылетела в воду. Экстренные службы уже работают на месте происшествия, а для проведения поисково-спасательных работ привлечены водолазы. На данный момент автомобиль находится под водой.