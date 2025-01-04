Автомобиль упал в реку в центре Москвы
SHOT: Автомобиль упал в Москву-реку в районе Лужнецкой набережной
Автомобиль упал в Москва-реку в районе Лужнецкой набережной. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, машина, не справившись с управлением, протаранила ограждение и вылетела в воду. Экстренные службы уже работают на месте происшествия, а для проведения поисково-спасательных работ привлечены водолазы. На данный момент автомобиль находится под водой.
Ранее в Крыму произошло лобовое столкновение автомобилей, в результате которого погибли три человека, среди них двое детей. Ещё пятеро получили травмы.
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