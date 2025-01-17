Настоящий чёрт: Водитель из «ада» и без прав пытался скрыться от полиции в Уфе
Инспекторы ДТП в Уфе задержали водителя машины с кодом региона 666 на номерах
Инспекторы ДПС задержали уфимского автолюбителя без прав и с несуществующими номерами. Об этом журналистам сообщили в Госавтоинспекции Башкортостана.
Лихача «из ада» задержали в Уфе. Видео © Госавтоинспекция
«На автодороге Уфа — Оренбург внимание инспекторов привлёк автомобиль с несуществующим госномером — с кодом региона 666. При попытке остановить иномарку водитель проигнорировал законные требования сотрудников Госавтоинспекции и прибавил газу», — говорится в сообщении инспекции.
На сигнал остановиться водитель не отреагировал. В ходе преследования инспекторам удалось поймать «посланника ада». Им оказался 24-летний молодой человек из Уфы без водительских прав. Как пояснил лихач, поддельный номерной знак был подарен ему друзьями в качестве сувенира. А стремление убежать он объяснил стрессом из-за отсутствия необходимых документов на автомобиль.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Хабаровском крае группа рыбаков спасла водителя, который провалился под лёд на своём внедорожнике. По словам очевидцев, лихач сумел самостоятельно выбраться из салона автомобиля, однако вскоре у него начало сводить конечности. Позже стало известно, что в момент инцидента он находился в сильном алкогольном опьянении.
Telegram / Госавтоинспекция