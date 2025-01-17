Под Хабаровском пьяный лихач решил устроить гонки на льду, но затея провалилась во всех смыслах

В Хабаровском крае рыбаки спасли пьяного водителя, который провалился под лёд на внедорожнике. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл в селе Датта Ванинского района. Мужчина решил погонять на Toyota Land Cruiser Prado по реке Тумнин, но затея провалилась в прямом смысле слова, ведь, как рассказывают местные, по этому молодому льду даже пешком не ходят.

Очевидцы рассказали, что водитель смог самостоятельно выплыть из салона, но ему тут же начало сводить руки и ноги от холода. К счастью, рядом оказались рыбаки с надувным кругом и стропами. Мужчину спасли, выяснилось, что он был сильно пьян. Автомобиль пока не достали.