Снег скрывает трещины: Life.ru узнал у эксперта, как минимизировать шансы провалиться под лёд

Чтобы минимизировать опасность провалиться под лёд, стоит обратить внимание на несколько факторов. Их в беседе с Life.ru перечислил профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. По его словам, в основе лежит толщина льда, безопасный уровень которой для одного человека составляет минимум 10 сантиметров, а для группы людей — не менее 20 сантиметров.

Кроме толщины, важно учитывать его цвет. Прочный лёд обычно имеет прозрачный голубой или зеленоватый оттенок. Белый лёд в два раза слабее, а серый или желтоватый указывает на наличие пузырьков воздуха, что снижает его прочность.

Играет большую роль и температура окружающей среды. Лёд, сформировавшийся при устойчивых морозах, намного крепче, чем тот, что образовался во время кратковременных холодов. Если температура воздуха держится выше нуля несколько дней подряд, лёд начинает таять снизу, становясь рыхлым и непрочным. Алексей Юрасов Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук

Снег на льду может создать ложное ощущение безопасности, так как скрывает трещины и слабые места. На самом деле, снег действует как теплоизолятор и замедляет процесс замерзания воды, делая лёд более хрупким. Кроме того, реки с быстрым течением замерзают неравномерно, что может привести к образованию полыней или участков с тонким льдом. Особенно осторожными нужно быть возле мостов, плотин и в местах впадения притоков, где вода может быть теплее, а лёд — тоньше.

Прежде чем выходить на лёд, всегда проверяйте его прочность с помощью палки, простукивая поверхность. Если звук глухой или появляются трещины, лучше вернуться на берег.

«Если вам всё-таки приходится идти по льду, двигайтесь медленно и аккуратно, избегая резких движений, не прыгайте и не бегайте по льду. Всегда помните, что безопасность важнее всего», — заключил Юрасов.