В Москве не будет традиционных купелей на Крещение из-за тонкого льда

Толщина льда на водоёмах в Москве не позволит вырубить традиционные крещенские купели к 19 января. Об этом сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«В крещенскую ночь ожидается облачная погода и небольшой дождь – от 0 до плюс 5 градусов, днём 19 января – до плюс 6 градусов. Такого льда, как в прошлые годы, нет, из-за оттепели где-то его нет совсем, а где-то полыньи», — приводит его слова агентство «Москва».

Синоптик добавил, что сейчас крайне опасно становится на лёд — он не выдержит даже одного человека. МЧС к крещенским купаниям обустроит специальные настилы, чтобы можно было не выходить на лёд. По словам метеоролога, температура воды в московских водоёмах сейчас составляет около плюс четырёх градусов. В такой воде можно находится не более 40 секунд, отметил эксперт.