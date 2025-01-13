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Регион
13 января, 15:39

В Москве не будет традиционных купелей на Крещение из-за тонкого льда

Синоптик Цыганков: В Москве не вырубят крещенские купели из-за тонкого льда

Толщина льда на водоёмах в Москве не позволит вырубить традиционные крещенские купели к 19 января. Об этом сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«В крещенскую ночь ожидается облачная погода и небольшой дождь – от 0 до плюс 5 градусов, днём 19 января – до плюс 6 градусов. Такого льда, как в прошлые годы, нет, из-за оттепели где-то его нет совсем, а где-то полыньи», — приводит его слова агентство «Москва».

Синоптик добавил, что сейчас крайне опасно становится на лёд — он не выдержит даже одного человека. МЧС к крещенским купаниям обустроит специальные настилы, чтобы можно было не выходить на лёд. По словам метеоролога, температура воды в московских водоёмах сейчас составляет около плюс четырёх градусов. В такой воде можно находится не более 40 секунд, отметил эксперт.

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Ранее сообщалось, что 2024 год стал самым жарким в Москве за всю историю. Средняя годовая температура составила 8,2 градуса.

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ТАСС / Zuma

Никита Никонов
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