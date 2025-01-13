«Не связано с христианством»: Священник дал совет россиянам в преддверии крещения

Купание в проруби на Крещение не связано с христианством, оно не может очистить человека от грехов. Окунаться в холодную воду — просто народная традиция, заявил священник Павел Островский. Он призвал россиян купаться только в специально отведённых местах, где постоянно дежурят бригады скорой помощи.

«Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воду Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в р. Иордан во всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и таких морозов, как у нас», — процитировал Островский настольную книгу священнослужителя.

Церковь отвергает эту традицию, полагая, что подвергая свой организм подобным купаниям, человек требует от Бога чуда и пренебрегает своей жизнью. Праздник Крещения Господня с традиционными купаниями отмечается 19 января.