Врач перечислила недуги, с которыми опасно купание на Крещение

19 января в России отмечается Крещение Господне, которое будет сопровождаться купаниями в проруби. Однако при некоторых недугах от окунания в прорубь следует отказаться, сообщила врач-физиотерапевт, реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. В частности, по её словам, праздничная традиция не подходит для людей, страдающих от болезней сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

«Окунаться в прорубь также противопоказано при большинстве хронических болезней. Кроме того, это не рекомендуется детям, беременным женщинам и пожилым людям» — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Она также призвала россиян отказаться от купания при недомогании или недавно перенесённом ОРВИ. При этом готовить организм к крещенским купаниям следует заранее. Например, можно закаляться дома при помощи контрастного душа. А вот от алкоголя временно придётся отказаться. Меры предосторожности необходимо соблюсти и сразу после выхода из проруби.