Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 января, 15:08

Врач перечислила недуги, с которыми опасно купание на Крещение

Врач Малиновская: Участвовать в крещенских купаниях нельзя при болезнях сердца

19 января в России отмечается Крещение Господне, которое будет сопровождаться купаниями в проруби. Однако при некоторых недугах от окунания в прорубь следует отказаться, сообщила врач-физиотерапевт, реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская. В частности, по её словам, праздничная традиция не подходит для людей, страдающих от болезней сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

«Окунаться в прорубь также противопоказано при большинстве хронических болезней. Кроме того, это не рекомендуется детям, беременным женщинам и пожилым людям» — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Она также призвала россиян отказаться от купания при недомогании или недавно перенесённом ОРВИ. При этом готовить организм к крещенским купаниям следует заранее. Например, можно закаляться дома при помощи контрастного душа. А вот от алкоголя временно придётся отказаться. Меры предосторожности необходимо соблюсти и сразу после выхода из проруби.

«Сразу после купания нужно насухо вытереться полотенцем, надеть теплую одежду и обувь, зайти в помещение и выпить горячий чай», — призвала эксперт.

Упал, очнулся, собрал доказательства: Как получить компенсацию за травму на льду
Упал, очнулся, собрал доказательства: Как получить компенсацию за травму на льду

Ранее травматолог назвал классические ошибки россиян, приводящие к падению в гололёд. Кроме того, врач предупредила об опасности мокрых ног и сквозняков.

Обложка ©

АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar